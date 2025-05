Audiències: La 1 torna a treure-li la segona posició a Telecinco a l'abril

Abril culmina amb un nou gir en la segona posició entre La 1 i Telecinco. L'ens públic ha aconseguit recuperar la segona posició gràcies als esdeveniments esportius i l'actualitat informativa. Per tant, Telecinco es conforma com a tercera opció davant del inquebrantable lideratge d'Antena 3 durant el mes d'abril.

D'aquesta manera, Antena 3 lidera en audiències amb un 12,4%, baixant una dècima respecte al resultat de març, baixa un punt complet de quota comparant amb abril de 2024. Per la seva banda, La 1 puja a segona opció amb un 10,7%, pujant quatre dècimes respecte a març i 1,6 punts de share comparant amb l'any passat. Finalment, Telecinco baixa a tercera amb un 10,4%, baixant una dècima respecte març i també baixa quatre respecte a abril de 2024.

Quant a laSexta, marca un bon 6,5% de share, baixant dues dècimes les seves audiències del mes passat. El mateix baixa Cuatro, que marca un 5,7% de quota, encara que puja mig punt respecte a l'any passat.

A nivell grupal, Atresmedia lidera amb un 25,9%, perdent tan sols una dècima: Atreseries (2%), Nova (1,9%), Neox (1,7%) i Mega (1,3%). Mediaset (25,1%) és segona baixant mig punt, amb FDF (2,5%) i Energy (2,3%) liderant el rànquing de temàtics i més avall es troben Be Mad (1,9%), Divinity (1,4%) i Boing (1%). Finalment, TVE puja mig punt fins a un 15,8%: La 2 (2,7%), Canal 24 Horas (1,1%), Clan (0,8%) i Teledeporte (0,5%).

'Tu Cara Me Suena' torna com el programa més vist de la televisió

| Atresmedia

Antena 3 (12,4%) continua imbatible a l'abril i suma un altre mes com la cadena líder, coronant-se novament com la cadena més vista. La seva hegemonia es reflecteix, així mateix, en la quantitat de dies que ha estat líder, guanyant més del 70% de les jornades d'abril (22 dels 30 dies). I també en el domini que manté en les franges més importants del dia: torna a liderar el matí, sobretaula, tarda i prime time.

D'aquesta manera, l'estrena de la nova temporada de 'Tu cara me suena', amb 2.027.000 espectadors i el 22,4% de quota, és el programa més vist de la televisió. És líder absolut de la nit de divendres, a +10,8 punts del seu principal competidor i +15,7 punts de la cadena pública. També és el programa amb més espectadors únics, superant els 5 milions (5.069.000)

'El Hormiguero' (1.870.000 i 14,5%) baixa a segona posició, però és el programa diari més vist, per sisè mes consecutiu. Lidera amb la major distància davant 'La Revuelta' de David Broncano (+2,9 punts) i avantatja en +4,6 punts a 'Supervivientes' en la franja. Per la seva banda, 'Pasapalabra' (19,1% i 1.710.000) és el tercer programa més vist, sent de nou líder absolut, amb la seva millor quota de la temporada i en més d'un any, des de febrer de 2024.

| Atresmedia

Al matí, 'La Ruleta de la Suerte' (22,3% i 1.576.000) completa el top d'entreteniment, assolint el seu 60 mes consecutiu de lideratge. Per la seva banda, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (18,3% i 846.000) segueix imbatible i lidera per 37è mes consecutiu. Finalment, 'Sueños de libertad' (13,2% i 1.163.000) és la sèrie més vista de la televisió a l'abril, líder imbatible un mes més.

A més, Antena 3 Noticias (18,4% i 1,7 M) suma 64 mesos de lideratge consecutiu, superant en prop de 9 punts a Informativos Telecinco. Concretament, Antena 3 Noticias 1 (22,1% i 1.760.000) encadena 87 mesos de lideratge consecutiu a la sobretaula. Així mateix, Antena 3 Noticias 2 (17,3% i 1.772.000) és l'informatiu líder del prime time durant 57 mesos consecutius.

Per la seva banda, Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,2% i 1.554.000) encadena 57 mesos com l'opció informativa més vista del cap de setmana. Finalment, Noticias de la mañana (13,5% i 158.000) encadena 8 mesos com l'informatiu matinal més vist creixent respecte a fa un any.

La 1 torna a la segona posició, amb 'La Promesa' líder tots els dies

| RTVE

La 1 tanca abril en la segona posició en audiències amb un 10,7%, la seva millor dada del que va de temporada, i en aquest mes, dels últims 11 anys. És la cadena preferida dels joves amb un 11,9% (+3,1 punts davant d'abril 2024). A més, és segona opció del prime time amb un 12,3%, tres punts més respecte a abril de 2024.

Cal destacar que La 1 s'ha emportat l'emissió més vista del mes d'abril amb la final de Copa entre el Real Madrid i el Barcelona. Va arrasar amb 7,2 milions d'espectadors, un 49,7% de share i més d'11 milions de contactes. Les dues semifinals prèvies entre Real Madrid i la Real Sociedad (27,1%) i l'Atlético de Madrid-Barcelona (29,6%) també es col·loquen entre les emissions esportives més vista de la temporada.

A nivell diari, a la tarda, 'La Promesa' (14% i 1.018.000) lidera en tots els seus capítols, sent l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' (9%) puja quatre dècimes, sent la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 (9,9%).

| RTVE

En la seva emissió en simulcast, 'La Hora de La 1' (17,3% i 364.000) lidera la seva franja igualant la seva millor quota històrica mensual i millora 2,2 punts respecte al mes anterior. Per la seva banda, 'Mañaneros 360' (10% i 250.000) anota en els seus primers dies una millora la dada de la franja en el que portem de temporada en vuit dècimes de quota. A més, 'Aquí la Tierra' (10,1% i 969.000) manté a l'abril el segon lloc en la seva franja.

Telecinco baixa a tercera posició malgrat les grans audiències de 'Supervivientes'

*En elaboració