Àngel Llàcer pateix un aparatós accident després de superar la seva malaltia.

La dotzena temporada de 'Tu Cara Me Suena' continua deixant amb la boca oberta al jurat i a tots els seus espectadors. L'estrena del programa a Antena 3 va ser especialment emocionant, ja que va marcar el retorn d'un dels seus jurats més estimats, Àngel Llàcer.

El català va patir una dura etapa de salut que el va mantenir allunyat de la vida pública. Però ara, després de tres gales emeses, se'l veu amb més ganes que mai de transmetre tot el que és ell. Encara que en l'avançament d'aquesta quarta entrega, alguna cosa ha cridat l'atenció. El presentador, apareixia amb un cabestrell al seu braç dret.

I és que Àngel Llàcer ha patit un accident que li ha provocat la fractura del braç, cosa que ell mateix confirma a l'inici de la quarta gala de 'Tu cara me suena', quan Manel Fuentes li pregunta pel seu estat. Aquesta entrega, que s'emetrà a Antena 3 el divendres 2 de maig, ja està disponible en exclusiva per als subscriptors de Atresplayer, la plataforma de pagament d'Atresmedia.

| Atresmedia

L'actor revela que va succeir mentre estava "fent twerking damunt d'una cadira". "Estava allà 'tacatacataca', va girar la cadira i vaig caure. M'he trencat el radi, eh?", va relatar amb certa ironia. Una cosa que va desfermar el riure de Manel Fuentes que va afegir una broma: "El radi? Si fos la tele...".

Segons informa Bluper, aquest accident li va succeir a 'Congelados', el nou concurs d'Atresmedia presentat per ell. En aquest nou game show, els participants hauran de quedar-se congelats, immòbils, fins que el presentador els alliberi. No obstant això, hauran de resistir una sèrie de trampes i trucs dissenyats per provocar una reacció. Els jugadors que mostrin més moviments, rialles o reaccions seran eliminats. Mentre que aquell que aconsegueixi mantenir-se immòbil i impassible durant més temps serà coronat com el guanyador i rebrà un premi.