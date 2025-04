Jorge Fernández paralitza 'La Ruleta de la Suerte' després d'assolir una fita important

Un dels concursos més emblemàtics i estimats de la televisió espanyola, 'La Ruleta de la Suerte', ha complert 19 anys en antena, consolidant-se com un clàssic dels migdies. Jorge Fernández i Laura Moure han format el duo ideal per acompanyar els espectadors d'Antena 3, just abans de donar pas a Antena 3 Noticias 1. Aquest dilluns 21 d'abril, ambdós presentadors van celebrar amb entusiasme aquest significatiu assoliment de la longevitat del programa.

El dia va començar amb una càlida benvinguda al plató de 'La Ruleta de la Suerte', on Jorge Fernández va fer la seva aparició juntament amb Laura Moure, mentre el públic esclatava en aplaudiments. Visiblement emocionat, el presentador va aprofitar l'ocasió per compartir unes paraules per als seguidors del programa. "Vull agrair a tota aquesta gent que porta 19 anys veient-nos i seguint-nos, perquè són allà. També a aquells que s'han incorporat al llarg del camí i als que vindran", va expressar amb sincer reconeixement.

Al llarg de la celebració, el presentador també es va mostrar optimista respecte al futur del programa, assegurant que 'La Ruleta de la Suerte' continua sent un format que té molt per oferir. "No sé si aguantarem altres 19 anys, però sí que uns quants anys més donarem guerra", va afirmar, deixant clar que el concurs no només ha estat un èxit en el present, sinó que continuarà sorprenent els televidents en el futur.

| Atresmedia

En audiències, al març, 'La Ruleta de la Suerte' amb un 22,4% de share i 1.686.000 espectadors va encadenar 59 mesos de lideratge consecutiu. Va ser el seu millor març des de 2009 i la quota més alta assolida per un programa d'entreteniment en el mes. A més, va superar per +11,3 punts el seu rival, 'Vamos a ver más', el major avantatge històric en un mes de març. Cal destacar que gairebé 3,4 milions d'espectadors únics van seguir cada dia el programa, que va regnar també en cap de setmana.

Recordem que Antena 3 també prepara una segona temporada de 'La Ruleta de la Suerte Noche' per al seu prime time. Amb un 9,8% i 1.071.000 espectadors, el concurs va ser el més vist en la nit dels dissabtes.