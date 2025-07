Aliança Catalana es fa gran: 14 regidors i ja mira les municipals de 2027

Aquest dimecres coneixíem que Aliança Catalana incorporava una nova regidora. Conxita Iglesias, ex d'ERC i ara regidora no adscrita a Sant Feliu de Buixalleu, formarà part a partir d'ara del partit de Sílvia Orriols.

Aquest moviment és l'últim de diversos que ha fet la formació identitària els últims mesos. De fet, els independentistes ja compten amb 14 regidors arreu de Catalunya. En tenien 8 després de les municipals de 2023: 6 a Ripoll, un a Manlleu i un a Ribera d'Ondara. El seu representant en aquesta darrera localitat el van perdre quan Albert Puig va deixar de formar part del partit. Des de llavors, han doblat la seva presència municipalista.

Tres regidors de Sant Antoni de Vilamajor, que es van presentar a les últimes municipals de 2023 sota les sigles de PUSA (Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni de Vilamajor), es van unir a Aliança Catalana a finals de 2024. També a finals de 2024 van seguir el mateix camí els dos regidors de Bellpuig Il·lusiona't, a Bellpuig d'Urgell. Un dels dos, Salvador Bonjoch, va arribar fins i tot a ser alcalde del municipi.

Al maig de 2025, l'únic regidor de Rodem, a Roda de Ter, va renunciar al seu càrrec. El va substituir Marina Quintana, que des de finals de 2024 és la presidenta del Comitè Executiu d'AC a Osona. Finalment, la incorporació de Conxita Iglesias eleva fins als 14 els representants municipals que té actualment Aliança Catalana a tot Catalunya.

Amb la mirada posada a les eleccions municipals de 2027

Doblar el nombre de regidors en poc més de mig any evidencia el ràpid creixement d'Aliança Catalana. Tanmateix, l'auge del partit, amb 14 representants municipals, una alcaldia (Ripoll) i dos diputats al Parlament, no sembla que s'hagi d'aturar aquí precisament. De fet, un cop configurades les executives comarcals a gairebé tot Catalunya, la formació de Sílvia Orriols ja té la mirada posada a les eleccions municipals de 2027.

Fonts de la direcció d'Aliança Catalana admeten a E-Notícies que l'objectiu és poder presentar candidatures a totes les capitals de comarca. Això sí, asseguren que la seva prioritat no és créixer en nombre, sinó créixer sòlidament. És a dir, no es tornaran bojos per presentar com més llistes millor, sinó que la idea és presentar candidatures fortes i ben estudiades per a cada localitat. I és que, al cap i a la fi, un partit amb un creixement exponencial com AC té el perill de veure com oportunistes i frikis diversos aprofiten la plataforma del partit en auge per projectar-se personalment. I això és el que vol evitar la formació identitària, amb unes previsions molt optimistes de cara als comicis de 2027.