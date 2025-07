Aliança Catalana fitxa una regidora no adscrita que es va presentar per ERC

Aliança Catalana ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Conxita Iglesias, fins ara regidora no adscrita a Sant Feliu de Buixalleu, que prové d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Conxita Iglesias va ser la número 4 per ERC a les eleccions del 2023 en aquest municipi de 900 habitants de la comarca de la Selva, a Girona. I va ser la sort la que li va permetre ser regidora. I és que els republicans i Junts van quedar empatats a 227 vots i va ser una moneda a l'aire la que va decidir que fos ella la regidora que decantava la balança a favor d'ERC, que es va quedar amb l'alcaldia.

Tanmateix, fa uns mesos, Conxita Iglesias va decidir deixar el grup municipal republicà (i el govern local) per diferències amb els seus companys. Va passar a ser regidora no adscrita i ara ha arribat a un conveni de col·laboració amb el partit de Sílvia Orriols.

Tot i que legalment continuarà sent regidora no adscrita, Conxita Iglesias podrà parlar i presentar propostes en nom d'Aliança Catalana. De fet, ha estat el partit identitari català qui ha anunciat l'acord.

"Conxita Iglesias, regidora independent de Sant Feliu de Buixalleu, comarca de la Selva, s'incorpora al projecte d'Aliança Catalana amb la signatura d'un conveni de col·laboració. Continuem estenent-nos arreu del territori per construir una Catalunya forta, lliure i sobirana", anunciava la formació de Sílvia Orriols a les seves xarxes socials.

En l'acte de signatura del conveni hi han assistit, evidentment, Conxita Iglesias i algunes de les principals cares visibles d'AC. Entre elles, la presidenta Sílvia Orriols; el secretari d'organització, Oriol Gès; la diputada al Parlament, Rosa María Soberana; el secretari de comunicació, Lluís Areny; o l'exnúmero 2 per Girona, Jordi Coma.

Aliança Catalana, quarta força més votada a Sant Feliu de Buixalleu en les eleccions al Parlament

Al maig de 2024, Aliança Catalana va ser la quarta força amb més vots en aquest municipi gironía les eleccions al Parlament. A Sant Feliu de Buixalleu va guanyar Junts per Catalunya (47,73% dels vots), seguit d'ERC (12,41%) i el PSC (11,45%). El partit de Sílvia Orriols (ella era la candidata per Girona) va aconseguir un 6,92% dels vots, superant per exemple la CUP (5,72%).