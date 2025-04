VÍDEO: Una turba ataca els Mossos i deixa ferits diversos agents a Lleida

Sis agents ferits és el balanç dels aldarulls que s'han viscut aquesta nit al barri de La Mariola, a Lleida. Els disturbis van començar quan els Mossos d'Esquadra van intentar mediar en una baralla multitudinària amb 200 persones implicades. Aquests greus incidents se sumen als disturbis de les últimes setmanes a Salt i a Mataró, i mostren una Catalunya fora de control.

Salt, Mataró, Figueres, Girona, Sant Cosme, La Mina… A totes aquestes localitats s'ha repetit un mateix patró, i és que les turbes han atacat la policia quan els agents intentaven imposar l'autoritat.

La qual cosa ens parla d'una pèrdua de respecte a l'autoritat en molts llocs de Catalunya.

Així van començar a multiplicar-se les anomenades zones no-go en llocs com França i Suècia. Són districtes literalment presos per les comunitats migrants, on funciona una llei pròpia i la policia no pot entrar. Alguns barris a Catalunya s'hi van acostant.

Què ha passat al barri de La Mariola

Els Mossos van ser alertats ahir a la nit d'una baralla multitudinària amb desenes de persones implicades al barri de La Mariola, a Lleida. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i antidisturbis, juntament amb agents de la Guàrdia Urbana, es van personar al lloc.

Allà es van trobar una autèntica batalla campal, i els ànims es van caldejar més amb la presència de la policia. Diverses persones van començar a llançar pedres i objectes contra els agents, que fins i tot van ser agredits amb pals. Sis agents van resultar ferits, i un d'ells ha estat hospitalitzat per una possible fractura.

Quatre agents van necessitar punts de sutura, i tots ells estan sota supervisió mèdica per precaució. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per esclarir els detalls i identificar els culpables.

Un barri molt conflictiu

La Mariola consta com un dels vint barris més perillosos d'Espanya, juntament amb La Mina, Sant Cosme, Ca n'Anglada i La Florida. Aquest humil barri porta anys patint un imparable procés de degradació. Les alarmes van saltar l'any passat, arran d'una onada de baralles, agressions i apunyalaments.

L'alcalde Fèlix Larrosa va anunciar un desplegament especial i l'obertura d'una nova comissaria per acabar amb la delinqüència. Però mesos després és evident que no ha donat resultats.

De fet, la inseguretat afecta tota Lleida on se succeeixen les baralles, les agressions, els robatoris i els actes d'incivisme. El passat mes de febrer, un altercat al centre va acabar amb atacs a la policia i tres mossos ferits. Una altra brutal baralla a les portes d'un institut va ser l'origen d'una onada d'indignació a les xarxes socials.

També en aquest cas s'ha desfermat la indignació. Veïns de Lleida i ciutadans de Catalunya adverteixen que Catalunya s'ha convertit en un "estercolero", i assenyalen clarament a la immigració massiva i la pèrdua d'autoritat. Demanen solucions urgents i més mà dura.