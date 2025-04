Després de Salt, Mataró: ataquen la policia per evitar la detenció d'un okupa

Mataró és el nou epicentre de la violència perpetrada per estrangers i prookupes contra la policia. Després dels disturbis ocorreguts a Salt fa just un mes, els mateixos episodis es repeteixen ara en una altra ciutat castigada per la inseguretat. Una turba ha atacat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local per evitar la detenció d'un okupa subsaharià.

Els disturbis van derivar en vandalisme la matinada de dimecres, amb mobiliari urbà destrossat i diversos contenidors cremant. Després de controlar la situació, Mossos i Policia Local van activar un dispositiu especial per mantenir l'ordre a la zona. Mantindran la seva presència a la zona durant dues setmanes per evitar nous aldarulls.

La reproducció del mateix esquema que a Salt comença a preocupar els responsables de l'ordre públic. Hi ha entitats i sindicats que estan utilitzant la crisi de l'habitatge per encoratjar els atacs. Ho fan recolzats per partits i la premsa pública i subvencionada.

Què ha passat a Mataró

Segons TV Mataró, dues persones feia setmanes que intentaven accedir al pis d'una planta baixa propietat d'un banc al barri de Cerdanyola. Finalment van aconseguir entrar trencant un vidre. Dimecres, a última hora de la tarda, la policia va aconseguir detenir-ne un després d'haver saltat pel balcó.

Això va desencadenar una situació de tensió amb la multitud que s'havia concentrat per evitar la detenció dels okupes. Els Mossos atribueixen els aldarulls a l'entorn dels okupes, així com a entitats i activistes radicals.

Malgrat rebre atacs dels concentrats, els mossos van aconseguir culminar la detenció i segellar l'immoble amb una porta metàl·lica. Intenten així evitar una nova ocupació, en plena onada d'entrades en aquest barri de Mataró. Els veïns han denunciat la situació d'inseguretat que es viu al barri, on cada vegada hi ha més ocupacions.

Amenaces als veïns

La situació va continuar escalant després de la detenció de l'okupa, amb disturbis i violència al carrer en aquest barri de Mataró. Durant la matinada van cremar sis contenidors i papereres, i es van registrar diversos incidents. Els prookupes van fer barricades amb els contenidors al carrer, i van continuar buscant l'enfrontament amb la policia.

La policia ha desplegat els ARRO i unitats motoritzades per mantenir la seguretat en els pròxims dies. El govern municipal s'ha pronunciat contra els disturbis, reiterant el seu compromís amb la violència zero.

Segons la televisió local, fora de micròfon els veïns denuncien amenaces per part dels okupes. Tenen por a represàlies perquè els delinqüents els haurien amenaçat fins i tot amb cremar l'edifici. Una demostració més de com de perillós és blanquejar l'ocupació des dels mitjans de comunicació, i encoratjar-la des de la tribuna del Parlament.