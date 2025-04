Joves immigrants apallissen brutalment un menor a Mataró, i la gent diu prou

Una brutal agressió a un nen de 13 anys a les portes d'un institut ha aixecat una onada d'indignació a les xarxes socials. "Farts", "deportació ja" i "els mateixos de sempre" són les expressions més utilitzades. I és que els autors de l'agressió han estat un grup de joves immigrants.

Els fets van ocórrer dimecres, encara que les imatges han començat a viralitzar-se aquest dissabte. Va succeir als voltants de l'institut Puig i Cadafalch, on mitja dotzena de joves van envoltar la víctima increpant-la. De sobte, un dels agressors li propina una brutal puntada al pit.

El jove cau a terra, i dos joves més se sumen a l'agressió propinant-li puntades a l'esquena i a l'abdomen. A les imatges es veu com el jove està indefens a mercè dels seus agressors. La resta del grup observa l'escena sense mediar ni ajudar la víctima.

Els agressors i els seus còmplices acaben abandonant el lloc, deixant la víctima malferida a terra. El menor va haver de ser traslladat en ambulància a l'hospital, on va quedar ingressat a causa de les lesions.

Els Mossos van identificar els tres agressors i van denunciar els fets davant la Fiscalia de Menors. En tractar-se d'un cas amb menors involucrats, la policia no ha donat més detalls de l'incident. Però la viralització de les imatges ha desfermat una onada de reaccions a les xarxes socials.

La gent s'ha cansat

L'indignació ha arribat fins a les portes del mateix institut, on han aparegut pintades "fora l'islam", "deportació" i "reemigració". A les xarxes s'han succeït els comentaris demanant mà dura contra cert tipus d'immigració. "Avui és aquest petit, però demà podria ser el teu fill", diu un dels missatges.

"És urgent protegir els nostres menors d'aquesta xusma", diu un altre dels comentaris. Diverses fonts asseguren que el menor té tres costelles trencades. "La gent s'està cansant", diu David, un altre dels indignats amb aquest succés.

Qui també ha reaccionat ha estat Vox Catalunya. El partit d'Ignacio Garriga ha dit que això "no és integració" sinó "la conseqüència de les polítiques bonistes a les quals han estat condemnats els nostres fills". El regidor de Vox a Mataró, José Casado, ha denunciat "la realitat sagnant que vivim a Mataró".

Plou sobre mullat a Mataró

Una altra vegada Mataró apareix a les portades d'actualitat per un fet negatiu. El barri de Cerdanyol va ser escenari fa poc d'un esclat social després que la policia detingués un okupa estranger durant un allanament. Els disturbis, amb crema de contenidors i atacs a la policia, es van allargar durant sis nits.

Mataró és una ciutat especialment afectada per la immigració massiva, que es concentra sobretot en alguns barris. L'okupació també és un fenomen estès a Mataró, on hi ha un 70% d'allanaments que la mitjana catalana. En aquests barris hi ha un auge de la delinqüència i l'incivisme.