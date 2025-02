Lleida, convertida en un polvorí: els veïns esclaten després de l'últim altercat

Catalunya està vivint un preocupant repunt de la inseguretat que es reflecteix en l'augment de delictes com els homicidis, les agressions sexuals, els robatoris i les baralles. Lleida és una de les ciutats més afectades per aquesta nova onada de delinqüència. La ciutat arrossega des de fa temps problemes greus d'incivisme i multireincidència, que el govern local no sap com controlar.

L'últim succés ha estat especialment greu, i ha encès totes les alarmes. Un altercat al centre històric de la ciutat dimarts a la tarda va acabar amb el furibund atac a tres agents de Mossos d'Esquadra. Els veïns demanen a l'ajuntament mesures urgents.

Els fets van ocórrer cap a dos quarts de sis de la tarda, a la plaça Josep Solas. Segons informa La Veu de Lleida, tot va començar quan una patrulla va interceptar un home que portava un gos perillós sense lligar i sense morrió. Quan van procedir a identificar-lo, un grup de persones que estaven a la plaça van començar a increpar els agents.

La situació es va anar escalfant fins al punt que els agents van haver de demanar reforços. Durant l'altercat es van cremar diversos contenidors. El succés es va saldar amb tres detinguts i tres agents ferits.

Les imatges que comparteix el citat mitjà digital parlen per si soles.

Els veïns esclaten

Aquest últim altercat ha estat la gota que ha fet vessar la paciència dels veïns. Després del succés l'ajuntament va anunciar un increment de la presència policial a la plaça Josep Solans. Però els veïns desconfien de les promeses buides del govern municipal.

"Una vegada més, la Paeria ens vol fer creure que té el control de la situació al centre històric. Però, de què serveix aquesta propaganda si res no canvia?", es queixen.

L'ajuntament diu que el barri ja compta amb un centre policial, però els veïns es pregunten on són els resultats. "La inseguretat no es combat amb notes de premsa triomfalistes ni promeses buides", exclamen.

Afirmem que els veïns continuen patint "robatoris, baralles i situacions insostenibles setmana rere setmana". I aclareixen que "no es tracta d'una percepció", sinó que "les notícies i els fets parlen per si sols".

Un focus de conflictes

La plaça on van tenir lloc els fets és un focus continu de conflictes des de fa anys. La plataforma Som Veïns ja va denunciar recentment la situació.

Segons van explicar, una família porta almenys des de 2019 traficant diàriament amb total impunitat. Els veïns van parlar amb Mossos, Guàrdia Urbana i el mateix alcalde Fèlix Larrosa. En no haver-hi actuacions altres famílies van començar a traficar fins a convertir el lloc en un polvorí.

Els problemes d'incivisme s'han estès a altres zones del centre històric. Els veïns asseguren que és impossible descansar a les nits pel soroll i les baralles.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Cristina Morón, s'ha dirigit als veïns per dir-los "que no estan sols". Que "compten amb el suport de la policia i de la Paeria", i que "apostem per un barri tranquil, segur i on hi hagi convivència". Però a aquestes altures farà falta alguna cosa més per guanyar-se la confiança dels veïns.