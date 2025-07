Orriols pregunta quant ha costat el viatge d’una delegació del Parlament a Budapest

Sílvia Orriols ha preguntat al president de la Generalitat, Salvador Illa, quant ha costat el viatge de diputats del Parlament a Budapest. Es tracta d'una delegació que va participar a la Marxa de l'Orgull contra el govern de Viktor Orbán.

“Diputats d'aquesta cambra se'n van a Budapest com a delegació d'aquest Parlament. “Hem d'entendre que es tracta de vacances pagades?”, ha qüestionat la diputada d'Aliança Catalana. Ha estat a la sessió de control d'aquesta tarda al Parlament. Orriols ha esmentat les diputades Tània Verge, Raquel Sans i Ennatu Domingo, i ha preguntat "quant els ha costat la broma als contribuents".

"Apareixen molt somrients", ha dit sobre les diputades. "Sap qui no riu tant? Qui s'aixeca a les sis del matí per anar a la fàbrica, al taller o a la botiga per poder pagar els impostos que després la casta política malgasta a cabassos"

Demana a Salvador Illa eleccions ja

Sílvia Orriols ha parlat d'"un desgavell total" a Catalunya, esmentant la inseguretat, els escàndols de la DGAIA, la polèmica de les havaneres i el fracàs escolar. "Davant d'aquest panorama", ha dit, "només hi ha una pregunta i és quan pensa convocar eleccions i alliberarà Catalunya de la pesada càrrega del seu desgavell".

Salvador Illa, en el seu torn, ha defensat el viatge de diputats que “han anat a Budapest a defensar drets, democràcia i llibertat”. El president ha recomanat a Sílvia Orriols que viatgi més.

La diputada li ha contestat que "és molt fàcil viatjar quan paguen els altres", però que "molts catalans no poden viatjar entre altres coses pel seu infern fiscal". Ha recriminat que els contribuents han de pagar "les seves derives immigracionistes". Ha acusat Illa de comentaris classistes mentre "no sabria sobreviure pel seu compte".

Salvador Illa ha acabat dient a Sílvia Orriols que no li doni lliçons, i li ha recordat que ve d'una família humil. El PSC ha reiterat el seu compromís amb la lluita dels drets humans i en aquest cas del col·lectiu LGTBI.

Polèmic viatge a Budapest

El viatge d'aquesta delegació ja ha provocat moltes crítiques a les xarxes socials. Acusen aquests diputats d'anar a Budapest a qüestionar les decisions d'un país sobirà mentre s'obliden de la persecució de l'homosexualitat al Marroc o Palestina. Cal recordar que a Hongria, per exemple, les parelles de fet homosexuals estan legalitzades.

Hi ha hagut moltes acusacions a l'esquerra catalana de postureig mentre a Catalunya les coses van cada cop pitjor. Aliança Catalana és un dels partits que aprofita l'enfonsament de l'esquerra. Sílvia Orriols ho ha tornat a demostrar avui des del seu escó al Parlament.