'Ja sabem qui és Chili': El PP acusa Illa de mentir i aquest amenaça amb accions

Alta tensió al Parlament entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder de l'oposició, Alejandro Fernández. En el torn de preguntes, el president del PP català ha insistit a qüestionar Salvador Illa pel Chili com va fer fa quinze dies. Chili és el misteriós nom que apareix vinculat amb Salvador Illa a l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil sobre la trama de Koldo i Santos Cerdán.

“Ja ha descobert per fi qui era el Chili?”, ha preguntat Alejandro Fernández. “No, i vostè?”, ha respost Salvador Illa. La resposta del diputat popular ha desfermat un dels moments més tensos al Parlament en el que va de legislatura.

El PP acusa Salvador Illa d'ocultar informació

“Jo sí, ja sé qui és el Chili, per fi ho sabem”, ha afirmat Alejandro Fernández. El diputat popular s'ha referit a les informacions aparegudes aquests dies als mitjans, segons les quals es tracta de Xiaojuan Li. “Ciutadana xinesa, suposadament en cerca i captura, que va endossar al Ministeri de Sanitat que vostè dirigia 361 milions d'euros en mascaretes defectuoses”, ha explicat Fernández.

Li ha retret a Illa que en l'últim ple li respongués “sorprenentment alterat” que no tenia “ni punyetera idea”. Segons ha dit, “costa de creure que vostè no sabés qui era el Chili, o la Chili”. La qual cosa ha qualificat de “preocupant”, perquè “avui sabem que Koldo i Chili sí que van coordinar la compra de mascaretes del seu ministeri, i que vostè reportava a Chili els avenços per senyal cada dia”.

Fernández ha aclarit que “no em correspon a mi” dir si es tracta d'un delicte. Però sí que ha fet èmfasi en “l'ocultació d'informació” per part del president. Ha mostrat la seva esperança que Salvador Illa doni les explicacions oportunes en la seva compareixença al Parlament del proper 15 de juliol.

El president amenaça amb emprendre accions legals

“Acaba vostè de cometre una imprudència greu, i un error que lamentarà”, ha respost Salvador Illa visiblement molest. Ha qualificat les acusacions del PP de “falses” i de “ficció”. Ha insistit que no coneix de res el tal Chili, i ha suggerit que Alejandro Fernández “es deixa portar per la pressió d'alguns”.

"Té la possibilitat de desmentir-ho", ha reblat, "si no em reservo les meves accions". Alejandro Fernández ha fet un gest de desaprovació, mantenint-se impassible davant l'amenaça d'Illa.