L'esquerra catalana exhibeix el seu cinisme a la Marxa de l'Orgull a Budapest

Una nodrida representació de l'esquerra catalana ha estat present aquest cap de setmana a la Marxa de l'Orgull a Budapest, Hongria. La manifestació s'ha convertit en una demostració de força del moviment internacional pels drets LGTBI. El govern de Viktor Orbán fa temps que està en el punt de mira per les seves polítiques restrictives envers els lobbies globalistes i LGTBI.

La manifestació ha comptat amb la presència d'Ada Colau i Jaume Asens, en representació de Comuns i Sumar. I dels diputats d'ERC Tània Verge i Raquel Sans, i la diputada de Junts, Ennatu Domingo. També hi ha participat l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.

Els representants de l'esquerra catalana han fet proclames a favor dels drets LGTBI i contra els “retrocessos” a Hongria. Aquests dirigents han gaudit de vacances pagades per les institucions públiques per anar a donar lliçons de superioritat moral a un país sobirà. En canvi, fa anys que callen davant la persecució de l'homosexualitat en altres països, i fins i tot mantenen relacions institucionals amb aquests països.

Cal recordar que a Hongria el matrimoni homosexual està prohibit, però sí que estan permeses les parelles de fet. A Hongria no es persegueix l'homosexualitat ni hi ha cap llei restrictiva per a aquest col·lectiu. El govern sí que ha desafiat el lobby LGTBI i va prohibir la marxa de l'orgull per protegir la infància.

Quan aniran a Ucraïna, el Marroc o Palestina?

A Ucraïna també està prohibit el matrimoni homosexual i es penalitza la propaganda LGTBI. Però els dirigents catalans no només no hi han anat mai a reivindicar els drets del col·lectiu, sinó que fa temps que mostren una especial inclinació per aquest país. El mateix passa amb el Marroc, país amb qui tenen un fort vincle i on l'homosexualitat sí que està perseguida.

No cal recordar que l'homosexualitat també està perseguida a Palestina, tot i que l'esquerra no dubta a exhibir banderes palestines a les marxes de l'orgull. El mateix passa en altres països islàmics. De fet, el bonisme a Catalunya persegueix aquells que diuen que l'islam és incompatible amb els valors occidentals.

Crítiques a l'esquerra per la seva hipocresia

El president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, s'ha encarregat de reflectir el cinisme dels polítics catalans: “Defensar l'Orgull a Hongria està bé, però fer-ho mentre s'estrenyen llaços amb governs locals al Marroc, Palestina o Cuba és hipocresia”.

A més, els dirigents catalans que han estat a Budapest han rebut fortes crítiques a les xarxes socials. Sobretot pels diners que costa als catalans aquests viatges pagats per les institucions i les subvencions als partits. Alguns també reflecteixen el declivi de l'esquerra woke, incapaç d'anar més enllà del postureig.

El millor exemple d'això, la visita a Barcelona de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, el cap de setmana en què va morir una operària de la neteja per un cop de calor. La gent ja no vota l'esquerra perquè sent que l'esquerra ja no serveix per a res