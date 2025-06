Sílvia Orriols triomfa amb la polèmica cancel·lació a les havaneres de Calella

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, està en el seu millor moment. La seva popularitat segueix creixent al mateix ritme que les expectatives de vot que té el seu partit, en part gràcies a la seva habilitat per aprofitar les polèmiques. Com la suspensió d'una popular havanera catalana a causa de l'obsessió woke per la cancel·lació.

L'ajuntament de Calella de Palafrugell ha decidit retirar ‘El meu avi’ del repertori de la Cantada d’Havaneres d’enguany. Posa fi així a una tradició de dècades. El motiu, una investigació recent que vincula el compositor de la cançó amb una trama de prostitució infantil.

L'equip d'investigació de TV3 va revelar que Josep Lluís Ortega Monasterio, considerat el pare del gènere a Catalunya, va ser soci d’un proxeneta vinculat amb la tracta de menors. Després de la polèmica suscitada pel documental, el govern de Calella (PSC) va prometre revisar el festival d’havaneres per excel·lència a Catalunya. Finalment va prendre la decisió de retirar del repertori el tema més popular que solia tancar sempre l’espectacle.

Sílvia Orriols, 'cap de cartell' a Calella

Això ha generat tota mena de crítiques, començant per l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. “Em diuen autoritària a mi, mentre us priven d’havaneres mítiques”, va dir a X la líder d'Aliança Catalana. Va criticar la “superioritat moral” de l’esquerra, i va convidar la gent a anar a Ripoll per escoltar la cançó ‘El meu avi’.

En qüestió d’hores, l’alcaldessa de Ripoll s’havia convertit de manera involuntària en la gran protagonista de la polèmica. El seu missatge a les xarxes va obtenir milers de reaccions. Molts lamenten el que consideren un “extermini cultural” encobert: “Aviat ja no quedarà res que tingui arrels catalanes".

Un article a NacióDigital va reflectir perfectament el que ha passat. "Tot i no pujar a l’escenari, l’alcaldessa de Ripoll serà cap de cartell de la Cantada d'Havaneres. No haurà necessitat cap micro perquè la seva cantarella ressoni fins a Cuba".

L’articulista acusa l’esquerra de "ser permissius i burocràtics amb les injustícies tangibles de la vida diària, però contundents amb les correccions morals". Sílvia Orriols ha afirmat que "a les pròximes eleccions no necessitarem ni campanya".

En aquests dos anys s’ha demostrat que el que intenta utilitzar l’esquerra per perjudicar Aliança Catalana li acaba beneficiant. Com el cordó sanitari, que no ha impedit que governi a Ripoll ni que Orriols sigui la diputada de moda al Parlament. Sembla efectivament que la pujada que estan mostrant les enquestes podria fins i tot quedar curta si la cosa segueix així.