L’educació a Catalunya toca fons amb els pitjors resultats de la història

A E-Notícies alertàvem el 13 de juny quela Generalitat preparava el terreny per a una debacle a les proves de competències. Efectivament, s'han complert els pitjors pronòstics. Els alumnes de 6è de Primària han tret el nivell més baix de la història en matemàtiques, i els de 4t d'ESO no assoleixen les competències bàsiques en anglès, mates i ciències de la tecnologia

El fracàs escolar a Catalunya és conseqüència del bonisme imperant als governs catalans en les últimes dècades. La Generalitat ha entregat el model educatiu a lobbies que han introduït innovadores tècniques pedagògiques. Ara es demostra que han estat un fracàs

Les notes de Primària toquen fons

La consellera d'Educació del govern català, Esther Niubó, va dir fa dues setmanes que els resultats de les proves de competències no serien els desitjats. La nota mitjana de matemàtiques dels alumnes de 6è de Primària ha estat de 70,4 punts. El mínim per aprovar són 70

Tot i que el pitjor és la caiguda de quatre punts respecte a l'any passat. És la pitjor puntuació registrada fins ara, des que es van instaurar les proves de competències el 2009. Però a més han suspès en ciència, tecnologia i enginyeria, matèria en què l'any passat van treure 70,4 i aquest any 66,3

Només se salva l'anglès, que ha millorat dos punts (fins a 75,7) i el castellà, que ha pujat tres punts (fins a 76,5). En català, però, la nota mitjana baixa un punt fins a situar-se en el 73,5

Baixa el nivell a l'ESO

Els alumnes que finalitzen l'ESO han demostrat també un empitjorament generalitzat en anglès, matemàtiques i ciències. En totes aquestes matèries la nota mitjana no arriba a l'aprovat. Només han aprovat en català i castellà

En matemàtiques hi ha hagut una millora respecte a l'any passat, però insuficient per arribar als 70 punts. Una dada reflecteix perfectament el nivell educatiu català: és el cinquè any consecutiu que els alumnes de 4t d'ESO suspenen les competències bàsiques en mates

En ciència, tecnologia i enginyeria hi ha hagut una caiguda de cinc punts en la nota mitjana, que tampoc aconsegueix l'aprovat. Els alumnes també encadenen una tendència negativa des del 2017, amb la sola excepció de l'any passat

Tampoc han aprovat en anglès, els resultats del qual empitjoren quatre punts respecte a l'any passat. En castellà la nota mitjana ha estat de 74,2, mentre que en català ha passat de 70,7 a 75,1 en un any. La nota de català és la més alta dels últims anys