'La barra lliure s'ha acabat': El missatge de l'alcalde de Figueres després d'una desocupació

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha explicat a les xarxes socials que el seu ajuntament ha estat capaç de desallotjar un edifici ocupat. Aquest edifici, situat en ple centre de la ciutat, estava donant gran quantitat de problemes a les autoritats i als veïns. L'alcalde Masquef explica que les intervencions policials havien de ser setmanals per tràfic de drogues, baralles, agressions a la policia, etc.

Amb la seva contundència i claredat habituals, l'alcalde Masquef ha celebrat aquesta situació. “Tirar una porta a puntades de peu i cometre un delicte mai podran donar drets, i a Figueres ho tenim molt clar: s'ha acabat la barra lliure. Treballarem colze a colze amb els cossos de seguretat i els veïns per fer front a aquestes ocupacions”, diu l'alcalde:

En la seva intervenció, Masquef insisteix que “ocupar és un delicte”. Aquestes paraules no són irrellevants si tenim en compte que Masquef és un dels pocs alcaldes juntaires que s'ha mantingut ferm davant l'augment generalitzat de la inseguretat. De fet, Masquef ha estat un dels protagonistes dins de la política municipal a l'hora de donar la batalla contra aquesta xacra social.

La venjança del món municipal

Sense anar més lluny, el mes passat va tornar a demanar més presència policial a Figueres. En aquest sentit, cal tenir en compte que Figueres és un dels punts clau de la inseguretat a Catalunya. El motiu és que actua com un centre d'operacions de criminals donada la seva proximitat geogràfica amb França.

En qualsevol cas, amb aquestes noves paraules de Masquef assistim al desenvolupament d'una de les dinàmiques polítiques més importants (i discretes) de Catalunya. Ens referim al protagonisme de la política municipal a l'hora de respondre a les preocupacions reals dels ciutadans. Els exemples són múltiples, i alguns molt reveladors: Albiol, Masquef, Reyes, Orriols i fins i tot els alcaldes cupaires (Salellas i Sànchez).

Per aquesta raó, les pròximes eleccions municipals, que coincidiran amb les autonòmiques, seran determinants per prendre-li la temperatura política a Catalunya. No és d'estranyar, doncs, que gairebé tots els partits (a excepció del PSC i l'esquerra woke) hagin potenciat la seva presència municipal. En el cas de Junts, per exemple, el secretari general, Jordi Turull, està de gira per Catalunya per intentar frenar l'ascens d'Aliança Catalana.