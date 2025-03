Figueres estudia com frenar la delinqüència: 17 multireincidents i 250 okupacions

La ciutat de Figueres acull aquest dimarts, 18 de març, una taula rodona sobre delinqüència i seguretat ciutadana. L'esdeveniment, titulat Visions i solucions, se celebrarà a les 19:00 hores a L’Auditori dels Caputxins. Està organitzat per l'Ajuntament de Figueres juntament amb diversos col·legis d'advocats i mitjans de comunicació.

A la taula rodona participaran experts de l'àmbit jurídic, policial i judicial. Hi seran presents representants de la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional i els Mossos, així com diversos jutges i fiscals. L'acte serà moderat per la periodista Anna Punsí i comptarà amb la intervenció de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.

Cal destacar que l'alcalde Masquef ha estat una de les veus més fermes del seu partit (Junts) a l'hora d'abordar aquesta problemàtica social. Com passa amb altres polítics de l'àmbit municipal, l'alcalde Masquef ha estat molt crític amb la impunitat criminal. Tal com va explicar ell mateix a propòsit d'uns disturbis a la seva localitat, una de les causes de la impunitat són les “polítiques garantistes” de la Generalitat.

La preocupant situació de Figueres

Segons dades oficials de la Guàrdia Urbana, la delinqüència a Figueres està clarament vinculada a 17 multireincidents. Aquestes persones acumulen més de 260 antecedents i nombroses detencions per delictes menors, com furts. Aquesta situació ha posat sobre la taula la necessitat de reformar el marc normatiu per frenar la reincidència i l'ocupació il·legal.

Pel que fa a les okupacions il·legals, Figueres ha registrat 205 pisos okupats. Cal recordar que Catalunya és una de les regions més afectades per aquest fenomen. De les més de 10.000 ocupacions registrades a Espanya durant el primer semestre de 2022, gairebé la meitat van ocórrer en aquesta comunitat autònoma.

Precedent en el cas de Barcelona

Els Col·legis d'Advocats i altres organismes jurídics de la societat civil són clau per abordar aquest problema de manera conjunta. De fet, l'any passat, el Col·legi d'Advocats de Barcelona va presentar una proposta per modificar el Codi Penal.

Aquesta reforma suggeria imposar penes de presó d'entre un i tres anys a les persones condemnades per tres furts, és a dir, multireincidents. També es plantejava que el robatori de mòbils fos considerat un delicte menys greu, independentment del seu valor.

D'altra banda, els tribunals de l'Audiència de Girona han recolzat els desnonaments exprés per a les okupacions il·legals comeses en les últimes 24 hores. De fet, aquest mateix mes, l'Ajuntament de Figueres actualitzarà el seu protocol d'actuació per a la Guàrdia Urbana davant l'okupació delictiva.

La multireincidència, en definitiva, s'ha convertit en un tema central en el debat sobre la seguretat a Catalunya. Nombrosos experts alerten que les penes actuals no són suficients per dissuadir els delinqüents reincidents.

En moltes ocasions, els infractors són alliberats ràpidament, cosa que contribueix a la sensació d'impunitat. Aquesta falta de sancions contundents està alimentant el malestar dels ciutadans i la sensació d'inseguretat en diverses localitats de la regió.