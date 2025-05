Un expert nuclear adverteix que tancar les centrals a Catalunya 'és un suïcidi'

L'apagada elèctrica ocorreguda dilluns a la Península Ibèrica ha portat a col·lació el debat social entre energies nuclears o renovables. El globalisme porta anys imposant el relat del canvi climàtic i la transició verda com un dogma. Però l'apagada ha demostrat que la introducció massiva de les renovables sense una font alternativa de suport suposa un risc massa elevat per a la població.

Un dels experts més influents en aquest camp és Alfredo García, el compte de X @OperadorNuclear del qual té més de 250.000 seguidors. Alfredo és enginyer de Telecomunicacions, operador i supervisor d'un reactor. Com a divulgador i consultor, forma part de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (IAEA).

Davant la crisi elèctrica que està patint el país, Alfredo ha deixat clar que Catalunya no podria resistir el tancament de les centrals nuclears des del punt de vista energètic. Ho ha explicat en una intervenció, aquest matí, a El Cafè d’Idees de RTVE.

Greus conseqüències per a Catalunya

Alfredo García recorda que els reactors Ascó I, Ascó II i Vandellòs II produeixen el 60% del subministrament elèctric a Catalunya. Tot i així, no arriba a cobrir el 50% del consum, la qual cosa indica que Catalunya és deficitària. Acabar de la nit al matí amb aquestes fonts d'energia, sense les renovables implantades, seria catastròfic per a la regió.

Alfredo García sosté que amb les centrals nuclears a ple rendiment l'apagada de dilluns hauria estat menys probable. Explica que hi ha dos tipus d'energia classificats per la capacitat d'absorbir fluctuacions de la xarxa elèctrica. Hi ha energies amb molta massa que són capaces d'amortir aquestes fluctuacions, i una d'elles és la nuclear.

En canvi, les energies eòlica i solar solen desconnectar-se quan es troben amb una situació d'aquest tipus. Ell és partidari de les renovables. Però creu que ha d'haver-hi un equilibri entre les renovables i les nuclears.

Per a aquest expert està clar: "Si tanquem les nuclears tindrem una dependència enorme d'altres productors i a més una inestabilitat de la xarxa molt gran". Alerta a més que els processos de descarbonització comportaran un augment de la demanda elèctrica: "Descarbonitzar les petroquímiques equival a tres reactors nuclears".

Per això assegura que "tancar les nuclears és un suïcidi". Juntament amb això hi ha l'encariment de l'energia. Prescindir de les nuclears no només ens farà més dependents de l'exterior, sinó que a més encarirà l'energia per a les empreses i les famílies.