El 47% dels votants de Junts creuen que hi ha massa immigració a Catalunya

La immigració és el gran tema d'Occident, i Catalunya no és cap excepció. De fet, Catalunya reflecteix molt bé les profundes tensions que es deriven d'aquest fenomen. I la raó és tan simple com que Catalunya ha experimentat un enorme creixement demogràfic en poc temps. I n'hi ha prou d'acudir als successius sondejos demoscòpics per observar aquesta realitat.

L'últim d'aquests sondejos (CEO) mostrava que un 47% dels votants de Junts creu que hi ha massa immigració a Catalunya. Aquesta xifra marca un augment considerable respecte al 25% registrat el 2020. El canvi reflecteix una creixent preocupació pels nivells d'immigració entre la base electoral del partit.

Lluís Pérez Lozano, professor de la UPF, subratllava a les xarxes que aquesta tendència ha augmentat en els últims anys. El 2024, un 42% dels votants de Junts van coincidir amb la frase "Amb tanta immigració, un ja no se sent com a casa". Aquesta evolució contrasta amb les dades d'ERC (23% el 2020 i 30% el 2024) i el PSC (29% i 33%):

Aquest canvi d'opinió entre l'electorat conservador ha generat una fuga de vots cap a Aliança Catalana, molt més ferma en la qüestió migratòria. I, segons el CEO també, Junts ja perd prop de set diputats en benefici d'AC. Aquesta situació ha portat Junts a reforçar el seu discurs, al mateix temps que procura evitar les etiquetes de "radical", "racista" o "extrema dreta".

De fet, Junts ha iniciat una gira per 43 localitats catalanes amb l'objectiu implícit de frenar l'expansió territorial d'AC. Aquesta estratègia se centra a recuperar el suport dels votants que han migrat cap al partit d'Orriols. A més, AC mira ja cap a les eleccions municipals del 2027, cosa que reforça la seva base de votants a nivell local.

Turull busca l'equilibri

Jordi Turull, secretari general de Junts, ha intentat distanciar-se dels missatges d'Orriols. En una trobada recent, Turull va demanar "allunyar-se de l'odi al diferent" en parlar d'immigració. Segons ell, la integració dels immigrants és clau per al desenvolupament econòmic, però s'ha de fer de manera controlada.

El secretari general de Junts va destacar que els immigrants han de tenir un paper clau en l'economia catalana. No obstant això, va recalcar que és necessari oferir "eines" per assegurar la seva integració efectiva. Va assegurar que el català ha de ser la llengua d'inclusió per facilitar la seva adaptació al país. El dubte que molts plantegen és perquè a Junts se li ha acudit ara aquesta mesura.

El que és evident és que la qüestió de la immigració és un tema difícil per a Junts, que nota la pressió tant d'AC com de l'establishment. Els dos anys que queden fins a les eleccions autonòmiques i municipals seran claus per analitzar el canvi de rumb de Junts. El gran risc que corre Junts és haver confiat el seu canvi de discurs a les concessions del PSOE en matèria d'immigració. Dos anys són pocs.