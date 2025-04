L'alcalde de Figueres torna a llançar un SOS després de l'incident amb un menor ferit.

Figueres s'ha convertit en una de les zones roges de la delinqüència a Catalunya. Aquest cap de setmana ha estat escenari d'un succés en què un menor ha resultat ferit amb una arma de foc. Després de l'incident van començar a circular moltes versions, així que el propi alcalde Jordi Masquef ha volgut aclarir els fets en primera persona.

A través d'un vídeo a les xarxes socials, l'alcalde de Junts a Figueres ha llançat un missatge als veïns i veïnes del municipi. En especial, “als pares i mares que tenen fills adolescents”.

Missatge de l'alcalde de Figueres

L'alcalde reconeix que la notícia ha afectat molt a tots els veïns, i ha volgut mostrar la seva comprensió. “Us entenc i comparteixo la vostra preocupació”, ha expressat.

També ha aprofitat per informar que el menor “evoluciona favorablement a la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta.

Masquef ha desmentit les informacions inicials que apuntaven que el menor havia resultat ferit en un intent de robar-li el mòbil. Fins i tot van circular rumors que el noi havia perdut la vida. “És per això que us demano humilment que anem amb molt de compte a l'hora de difondre informacions que no estan contrastades“, ha reclamat.

L'alcalde ha explicat la veritat, basada en les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra. Pel que sembla, els nois s'ho van inventar tot per evitar reconèixer que se'ls va disparar una arma mentre la manipulaven.

La investigació segueix el seu curs, centrada sobretot a esclarir com van poder tenir accés aquests menors a una arma de foc. És aquí on l'alcalde ha volgut posar tot l'èmfasi del seu missatge. Ha dit que “gravíssim” que menors a la ciutat puguin tenir accés a armes de foc.

Més presència i controls policials

“Quan l'ajuntament demana més presència i controls policials no ho fem per caprici”, ha dit l'alcalde. Ha advertit una vegada més de “la complexa realitat” que viu la ciutat, “i no podem obviar-la i mirar cap a un altre costat”.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha tornat a reclamar “els recursos policials que mereixem perquè fets com aquest no es tornin a repetir”. Jordi Masquef forma part del grup d'alcaldes catalans que critiquen el bonisme dels governs i demanen més mà dura contra la delinqüència.

Figueres és un lloc molt afectat per la delinqüència, per la seva proximitat amb la frontera amb França. En els últims anys la situació s'ha complicat. Aquest mateix cap de setmana, una mare va mostrar la seva preocupació per la falta de seguretat.

Denuncia que la seva filla de 13 anys ha estat increpada dues vegades l'últim mes anant pel carrer sola. "Figueres té un problema gros, criminalitat pels núvols, inseguretat, joventut que no estudia, homes que omplen terrasses en tot moment", ha alertat a X.