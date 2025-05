L''apagada' de Salvador Illa dona ales a Junts

El Gran Apagada del passat dilluns ha sumat una nova crisi al govern de Salvador Illa. Aquest contratemps s'uneix a la crisi de la seguretat, el cas a Rodalies i el fracàs en l'aprovació dels pressupostos per al 2025. Davant la gravetat de la situació, el President de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que compareixerà aquest dimarts al Parlament per donar explicacions.

La crisi afavoreix a Junts, que té una altra oportunitat per evidenciar la debilitat d'Illa i assumir definitivament el lideratge de l'oposició. La sessió d'aquest dimarts evidenciarà la tensió creixent entre el Govern i Junts. El President tractarà d'ensalçar l'eficiència de la seva gestió, mentre que Junts centrarà les seves crítiques en l'“apagada informativa”.

El PSC vol ensalçar la ràpida reacció del Govern, que va aconseguir restablir la normalitat en 24 hores sense demanar ajuda a l'Estat. A més, Illa vendrà la seva compareixença, la tercera en vuit mesos, com un exercici de transparència. Els socialistes volen transmetre la idea d'una gestió responsable davant l'actitud destructiva de l'oposició.

Però mentre el Govern s'esforça a vendre eficiència, Junts vol assenyalar la seva ineficàcia subratllant la seva submissió a Moncloa. La seva intenció és presentar el govern d'Illa com un fiasco i a Junts com la gran alternativa de govern. Un govern sense hipoteques a Madrid que posi la seva capacitat de gestió al servei dels interessos catalans.

Junts retreu al PSC la seva capacitat de lideratge

La setmana passada vam tenir un aperitiu de l'enfrontament que tindrà lloc demà al Parlament, entre Govern i oposició. Junts està liderant l'ofensiva contra Salvador Illa. El seu vicepresident Antoni Castellà va aprofitar la compareixença d'Alicia Romero a la Comissió d'Economia per retreure la seva gestió durant l'apagada.

Encara que Alicia Romero va comparèixer per exposar l'estratègia del Govern davant l'augment aranzelari, Castellà va començar atacant amb l'apagada. “Vostès no són responsables d'aquesta crisi, però sí de la gestió de les conseqüències. Vostès no han assumit el lideratge i l'acompanyament a la ciutadania necessaris davant aquesta emergència”, va afirmar.

Castellà va qüestionar "per què el president de la Generalitat va trigar vuit hores a comparèixer". El mateix diputat va insinuar que la raó podria ser que Illa no podia comparèixer abans de Pedro Sánchez. I aquí està la clau de l'estratègia de Junts, que

Va posar èmfasi en la "desafecció de la ciutadania i el Parlament" cap al govern d'Illa, amb la intenció d'evidenciar el seu desgast per les diferents crisis. Fins ara Junts tendia la mà per demostrar el seu sentit de la responsabilitat. Però ara ha canviat d'estratègia, preferint presentar-se com a alternativa de govern.

Gestió davant lideratge

En el ple d'aquest dimarts, Junts planeja adoptar un to especialment dur i aprofitarà per presentar el seu pla de sobirania energètica. La idea que volen transmetre és que Catalunya necessita no només gestió, sinó també lideratge. I que això no serà possible mentre Illa supediti l'interès dels catalans als interessos del PSOE.

Illa centrarà la seva intervenció a repassar l'actuació del seu govern durant les primeres hores de la crisi. Així ho va fer Alicia Romero davant Antoni Castellà, recordant la reunió urgent del gabinet de crisi després de l'apagada.

En aquella reunió, Illa va donar clares instruccions als seus consellers de coordinar-se amb els seus homòlegs en el Govern espanyol. Això dona més munició a Junts per assenyalar la submissió del PSC a la Moncloa. Però Illa vol donar-li la volta i utilitzar-ho com una demostració de la fortalesa institucional del seu govern.

El que és evident és que passat l'equador de la primera legislatura, PSC i Junts estan més lluny que mai. L'acostament del PSC a ERC, Comuns i la CUP obligava a Junts a fer un pas endavant per trencar el seu aïllament. La crisi energètica ofereix una oportunitat d'or per presentar-se com a alternativa de govern, i aquest dimarts tindrà un important assalt.