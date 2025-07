Un regidor de Vox denuncia una agressió per part d'un grup d'okupes

Dijous passat, el portaveu de Vox a l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat, Francisco González, va ser víctima d'una agressió mentre es trobava als voltants del centre social ocupat La Squatxeria. L'edil, acompanyat per un membre del seu equip, hi va acudir per interessar-se per un desallotjament previst quan va ser reconegut per un grup d'okupes que van començar a increpar-lo. La situació va escalar ràpidament i, segons la denúncia, va derivar en una agressió física

Els atacants, a més d'insults i empentes, van arrabassar el telèfon mòbil al seu acompanyant, el van passar entre ells per impedir-ne la recuperació i finalment el van destruir a terra. Davant la tensió creixent, tots dos van haver de ser escortats per agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Els fets, ocorreguts fa una setmana, han generat una forta resposta per part de Vox-

El mateix Francisco González ha assenyalat que no es deixaran intimidar per aquells que “actuen amb violència per silenciar idees legítimes”. Des de Vox es denuncia que Catalunya s'ha convertit en un refugi per a col·lectius radicals que operen amb impunitat, emparats per discursos que blanquegen l'ocupació.

Què diuen les dades?

Les dades oficials donen suport a la preocupació. Segons el Ministeri de l'Interior, el 72% de les detencions per violació de domicili a Espanya es produeixen a Catalunya. A més, més de la meitat dels detinguts són estrangers, fet que reforça el diagnòstic d'un efecte crida provocat per una legislació permissiva

Criminòlegs i experts en seguretat alerten del creixement del que anomenen “zones de confort criminal”. És a dir, espais urbans on l'ocupació es normalitza i es combina amb fenòmens de multireincidència, intimidació i deteriorament social. Alguns barris d'Hospitalet, així com zones de Barcelona, ja presenten característiques d'aquest tipus. N'hi ha prou de veure els fets recents que s'han viscut a Móra d'Ebre

L'agressió del dia 25 no és un cas aïllat, sinó un símptoma més d'una tendència preocupant. Mentrestant, molts veïns viuen entre la indignació i la impotència, veient com l'ocupació segueix creixent sense aturador. Paral·lelament a això, des de certs sectors del poder polític es relativitza el problema i fins i tot es menysprea com un fenomen minoritari