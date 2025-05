L'ocupació, a l'alça: el 72% dels detinguts són a Catalunya, la majoria estrangers

El moviment prookupació ha difós el relat que les ocupacions d'habitatges són un fenomen minoritari que afecten segones residències i grans tenidors. Les dades que van apareixent conviden almenys a una reflexió.

L'última dada aportada per la Conselleria d'Interior va revelar que a Catalunya es van denunciar l'any passat 23 ocupacions al dia. Noves dades del Ministeri de l'Interior revelades per The Objective confirmen la gravetat de la situació. El 72% de les detencions per violació de domicili a Espanya es produeixen a Catalunya.

Gairebé la meitat de les okupacions de tot l'Estat es produeixen a Catalunya, on tenen lloc també dos terços del total de detencions. Les dades reflecteixen dues realitats. Que l'okupació és un fenomen a l'alça, i que Catalunya lidera de llarg les ocupacions a tot l'Estat espanyol.

El 54% dels detinguts són estrangers

Segons Interior, l'any passat 8.039 persones van ser detingudes a Catalunya per okupar enfront de les 847 de la segona comunitat més afectada, Madrid. Els intents d'okupació han crescut un 15% a tot l'Estat. La majoria dels detinguts, un 58%, són estrangers.

Aquesta última dada és significativa, perquè la proporció d'estrangers entre els okupes detinguts a Espanya s'ha multiplicat per tretze en els últims set anys. A Catalunya el 54% dels detinguts són estrangers, i d'ells el 47% són extracomunitaris.

El principal problema continuen sent les lleis massa toves i permissives que generen un efecte crida i conviden a la multireincidència. Això és especialment pronunciat a Catalunya, on durant anys s'ha blanquejat i jalejat l'okupació. Això explica que Catalunya lideri amb tanta distància el nombre de violacions de domicili a tot l'Estat.

Plataformes de protecció dels drets dels propietaris adverteixen d'un efecte crida a l'estranger. Davant l'augment de les okupacions, alcaldes de Catalunya s'han unit per reclamar un canvi de la legislació.

El fracàs de l'Estat

L'esquerra continua defensant que l'ocupació afecta una minoria i que el problema ha estat amplificat per l'extrema dreta. Però casos com el de Barcelona revelen el fracàs de les polítiques d'habitatge i les conseqüències de fomentar l'okupació.

Precisament l'auge de les okupacions es produeix a partir de 2020 amb el decret antidesnonaments que va institucionalitzar el concepte de vulnerabilitat. Això ha disparat les anomenades inquiocupacions. Això porta també al debat dels falsos empadronaments, ja que alguns ajuntaments estan empadronant de manera fraudulenta.

El fracàs de l'Estat a l'hora de defensar els propietaris ha disparat el negoci de les empreses de desokupació. Encara que aquestes organitzacions estan també associades a l'extrema dreta. La realitat és que l'okupació és un fenomen a l'alça i que més enllà del relat de l'esquerra cada vegada hi ha menys excuses per a una reforma legislativa.