El senzill tuit que deixa en evidència Innovamat i el fracàs educatiu a Catalunya

De vegades, una imatge (o dues) val més que mil informes. Aquesta setmana, un senzill tuit ha mostrat l'estat crític de l'educació a Catalunya. El missatge mostrava dues captures de pantalla de premsa.

En una, una entrevista al fundador d'Innovamat, Andreu Dotti, proclamant que “portem tota la vida ensenyant malament les matemàtiques”. En l'altra, el titular demolidor d'un informe internacional: “un nou informe internacional confirma el desastre en matemàtiques”:

Sense comentaris addicionals, el muntatge parlava per si sol. Ironia, contrast i dades en un sol tuit que ha aconseguit el que molts estudis oficials no han aconseguit. És a dir, cristal·litzar el cansament d'una part creixent de la societat catalana davant el naufragi educatiu.

Innovamat, entre pedagogia “alternativa” i negoci milionari

Fundada el 2017, Innovamat es presenta com un model pedagògic revolucionari, centrat en “aprendre jugant”. En pocs anys, ha estat implantada a més d'un terç dels centres escolars catalans, amb quotes de fins a 60 € per alumne i una facturació de més de 16 milions d'euros anuals. Part d'aquests diners provenen directament de fons públics. Concretament, 3,5 milions en subvencions i més de 700.000 euros en contractes amb la Generalitat.

Els seus impulsors asseguren que el seu enfocament es basa en les “competències” i la comprensió lògica, no en el càlcul repetitiu. Tanmateix, la realitat que reflecteixen els resultats internacionals és tossuda. Catalunya és a la cua en matemàtiques, no només d'Espanya, sinó de tota l'OCDE. Segons l'últim estudi TIMSS, el 42% dels alumnes suspenen matemàtiques, i amb prou feines un 17% assoleix un nivell alt.

Una pedagogia que no dona la talla

El problema, tanmateix, va més enllà d'una empresa concreta. Com ha explicat en moltes ocasions el professor David Rabadà, col·laborador d'aquesta casa, Innovamat no és l'arrel, sinó un símptoma. El nucli del problema és en un model educatiu que ha virat perillosament cap a l'ideològic i l'experimental. I els resultats d'informes com PISA o TIMSS donen la raó als crítics.

En efecte, Innovamat s'ha convertit en el vaixell insígnia d'una pedagogia lúdica, emocional i ‘competencial’. I això, lluny de millorar l'aprenentatge, ha coincidit amb l'enfonsament del rendiment, especialment en matèries estructurals. D'aquesta manera, mentre els alumnes suspenen, l'empresa factura.

Tota aquesta situació posa sobre la taula un debat que va més enllà de les polèmiques educatives. Al contrari, molts assenyalen - com el professor Damià Bardera - que l'única sortida és canviar el model en el seu conjunt. Perquè no és només un fracàs educatiu i ideològic, sinó institucional donada l'enorme quantitat d'entitats parasitàries d'aquest fracàs. Entre elles, Innovamat.