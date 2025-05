La reforma de la DGAIA no convenç l'oposició: 'presa de pèl'

El Govern ha presentat una reforma estructural de la DGAIA que ha generat una onada de rebuig a l'oposició. La decisió no ha aconseguit dissipar els dubtes ni la crítica sobre la gestió de l'organisme. A més, aquesta reforma arriba després de mesos de silenci al voltant de múltiples irregularitats i escàndols que no fan més que créixer.

Els canvis anunciats per la consellera del ram, Mònica Martínez Bravo, són diversos, alguns d'ells purament estètics. Els més destacats són l'externalització de la contractació a dues unitats externes, la incorporació de 300 professionals i la modernització del model de gestió. A més, s'ha decidit modificar el nom per 'Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència' (DGPIA).

Tanmateix, aquestes mesures arriben després d'un període prolongat d'inacció. A l'abril de 2024, la Sindicatura de Comptes va alertar d'irregularitats greus des de 2016 a 2020, període en què ERC controlava la DGAIA. Tot i això, el Govern va mantenir un pacte de silenci que va endarrerir qualsevol actuació concreta. Només després de l'esclat de l'escàndol relacionat amb una menor tutelada víctima d'una xarxa de pederàstia, es van activar els canvis anunciats.

L'oposició carrega contra el Govern

Aquest retard i la manca de transparència han incrementat l'escepticisme i les crítiques entre els partits d'oposició. El PP ha qualificat la reforma de merament cosmètica. Santi Rodríguez, secretari general del PP català, ha declarat que “el canvi de nom no fa la cosa”. Així mateix, reclama una comissió d'investigació al Parlament per aclarir la gestió de l'organisme.

Junts també ha demanat responsabilitat al PSC per donar suport a una investigació parlamentària que garanteixi “màxima transparència” i una anàlisi profunda de la crisi. Des de VOX, el seu secretari general Ignacio Garriga ha qualificat la refundació de la DGAIA com “l'enèsima presa de pèl de Salvador Illa”. Garriga ha exigit la dimissió del Govern i ha demanat una investigació exhaustiva dels càrrecs d'ERC, Junts i PSC implicats:

Per la seva banda, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, s'ha mostrat contundent a les xarxes socials, assenyalant el canvi de nom com un intent insuficient i burleta. "Canviant el nom de la DGAIA tot arreglat. Una de dues, o es pensen que som rucs... o és que els rucs són ells":

Una altra pedra a la motxilla del debat sobre la immigració il·legal

Les crítiques se sumen a un clima polític tens, on l'oposició considera que la reforma no aborda les arrels del problema ni la responsabilitat política darrere de les irregularitats. Mentre el Govern insisteix que els canvis estaven planificats des de fa temps, l'oposició veu una reacció tardana i insuficient, motivada per la pressió mediàtica i social.

La comissió d'investigació proposada al Parlament serà un escenari clau per començar a sondejar la gravetat de l'assumpte. Tanmateix, l'oposició tem que aquesta es converteixi en un mecanisme per “tapar les vergonyes” del Govern. I és que, ni al PSC, ni a ERC, ni a Comuns, els interessa encoratjar un debat directament vinculat a la immigració il·legal.