VÍDEO | Més 'cas DGAIA': milions d'euros a polèmiques fundacions i abusos a menors

L’escàndol sobre les irregularitats a la DGAIA i de com de malament funciona aquest organisme de la Generalitat continua fent-se gran. Avui us porto diverses novetats sobre el cas DGAIA. Abusos a menors i una quantitat ingent de diners públics regalats a la fundació més esquitxada per aquest escàndol. L’escàndol més gran dels últims anys a la política catalana.

Per començar, tenim la qüestió que la Generalitat va seguir pagar una gran quantitat de diners públics a la Fundació Resilis, la més esquitxada pel 'cas DGAIA', tot i que ja s'estaven investigant les irregularitats en l'adjudicació de contractes. A més, ho va fer mitjançant fins 11 organismes diferents.

Aquest fet demostra que la Fundació Resilis és una autèntica 'caça-subvencions'. I així ho corrobora la notícia publicada aquesta setmana per L'Alternatiu, en la que explica que l'entramat del qual participa aquesta fundació va rebre 35 milions d'euros en 4 anys en concepte de subvencions sense contraprestació.

A més, el cas sobre la violació d'una menor d'edat que estava sota responsabilitat de la DGAIA ha evidenciat, encara més, el desgavell que un organisme de la Generalitat que anualment gestiona centenars d'euros públics.