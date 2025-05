La Generalitat es carrega la DGAIA després dels escàndols en l’acollida de menors

L'escàndol de la menor tutelada de 12 anys víctima d'una xarxa de pederàstia ha fet esclatar la crisi de la corrupció de la DGAIA. Després de mesos de silenci i inacció davant les evidències, el Govern no ha tingut més remei que actuar.

La consellera Mònica Martínez Bravo ha informat aquest dilluns en una roda de premsa dels canvis per a una “transformació integral” de la DGAIA. És l'intent del Govern d'arrabassar la iniciativa a l'oposició i impedir que aquest tema li continuï erosionant. A l'espera de conèixer l'avenç real dels canvis, les primeres mesures confirmen la dimensió de l'escàndol que esquitxa sobretot ERC.

Canvis a la DGAIA

El Govern crearà dues unitats externes per controlar la DGAIA i li retirarà la potestat per contractar noves places i concedir les ajudes. Els serveis d'acollida continuaran sent gestionats per la Direcció. Aquesta es dividirà entre un organisme preocupat per la prevenció i un altre encarregat de la protecció dels menors tutelats.

La consellera ha anunciat la internalització de les ajudes, que va ser un dels mecanismes utilitzats per les entitats per lucrar-se. Però en canvi manté externalitzats altres serveis com l'acollida.

Això sí, la consellera ha reconegut un excés de l'externalització dels serveis que va acabar afavorint la corrupció. Ha admès també dèficits en el funcionament de la Direcció, insistint en la necessitat de fiscalitzar la gestió. Tot i que de moment sembla que el Govern no pot anar més enllà, per la incapacitat d'assumir la internalització del servei d'acollida.

En tot cas, Martínez sí que ha anunciat un pla per incorporar 300 nous professionals fins al 2027 i un nou model de gestió amb més tecnologia, planificació i coordinació.

Les prestacions gestionades per la DGAIA passen a la Direcció General de Prestacions Socials, i la contractació de places a la Direcció General de Provisió de Serveis. El Govern crearà també l'Oficina de Control de la Gestió. Servirà per controlar conflictes d'interès, possible opacitat i revisar el codi ètic i la incompatibilitat.

L'òrgan impulsarà també una auditoria per controlar les entitats del tercer sector. Amb aquests canvis, el Govern reconeix el pou de corrupció en què es va convertir la DGAIA i el negoci del qual es van lucrar ERC i entitats socials.

Escepticisme davant els canvis

El Govern ha anunciat mesures contundents per canviar de dalt a baix la DGAIA. Però la demora en els canvis i la seva condescendència amb ERC continuen transmetent escepticisme sobre que s'hagi de produir una transformació real.

La mateixa consellera ha repetit a la roda de premsa algunes de les excuses d'ERC, com l'augment dels menors tutelats. I ha tornat a elogiar els canvis introduïts a la Direcció durant el Govern de Pere Aragonès. Malgrat els canvis anunciats, el PSC sembla continuar volent protegir el seu soci prioritari de l'escàndol.

El PSC és conscient que la DGAIA pot acabar sent per a Esquerra el que va ser el 3% per a CiU. D'una banda necessita mostrar determinació en els canvis, però d'altra banda s'està encarregant de “salvar” el seu soci. D'aquí la seva insistència a abordar la reforma del sistema enfocats en el que es pot millorar però “sense buscar culpables”.

També els Comuns han posat l'accent en els canvis, evitant convertir l'escàndol en un “pim, pam, pum”. Els tres partits han impulsat una comissió d'investigació al Parlament, que l'oposició considera una "cortina de fum".

El Govern confia a tancar la crisi amb la reforma de la DGAIA. Però l'oposició no ho oblidarà tan fàcilment.