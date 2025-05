Una extutelada de la DGAIA adverteix que hi ha més casos com la menor de 12 anys violada.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) segueix en el focus de la polèmica. Encara que entre 2018 i 2020 es va augmentar generosament l'aportació a la DGAIA, durant anys va fallar en la seva funció de protecció dels menors. El cas que ho ha precipitat tot és el d'una nena tutelada de 12 anys que va caure víctima d'una xarxa de pederàstia.

Aquells que han destapat les irregularitats a la DGAIA fa temps que avisen que això era només la punta de l'iceberg. Una altra jove extutelada confirma que el cas de la menor violada no va ser l'únic i n'hi ha més. De fet parla d'una “normalització” d'aquest tipus de casos als centres.

El fracàs del sistema de protecció de menors vulnerables coincideix amb la corrupció sistèmica de l'organisme quan estava sota control d'ERC. Durant anys es va beneficiar entitats del tercer sector afins a Esquerra amb adjudicacions irregulars de contractes i creació de places fantasma. PSC, ERC i Comuns han impulsat una comissió d'investigació per intentar tapar el cas.

Regals a canvi de favors sexuals

Una testimoni ha afirmat a TV3 que les relacions entre menors tutelades per la DGAIA i homes molt més grans, de fins a 55 anys, eren una cosa gairebé normal als centres. Es tracta de Judit, una jove que va passar la seva adolescència en un centre tutelar de la Generalitat. Afirma que era habitual veure homes adults acostant-se.

Segons explica, aquests homes aprofitaven la situació de vulnerabilitat de les menors per establir vincles al carrer o a través de les xarxes socials. Era habitual que anessin al centre a buscar-les en cotxe i les convidessin a prendre alguna cosa.

Aquestes joves se sentien abandonades i de sobte veien que algú els estava oferint afecte o simplement alguna cosa material. A vegades n'hi havia prou amb un paquet de tabac, unes bambes o un mòbil nou, diu aquesta testimoni. Judit assegura haver vist noies que rebien regals i quan tornaven ploraven per les nits.

Aquests homes oferien regals a canvi de favors sexuals, i en alguns casos eren relacions sostingudes en el temps. Tot això passava en centres on se suposa que la Generalitat tenia el deure de protegir les menors.

Fallo en la protecció i l'acompanyament

El cas de la xarxa de pederàstia que va tenir com a víctima una jove tutelada per la DGAIA ha commocionat l'opinió pública. Aquesta noia va ser captada per un home gran que la va sotmetre de manera sistemàtica a la violació de diversos homes. Més tard, la pròpia DGAIA va autoritzar que la menor fugís amb un home deu anys més gran.

Segons Judit “no és l'única nena a qui li ha passat això” i “és una cosa que a vegades es normalitza als centres”. Ella assegura haver vist diverses d'aquestes nenes que rebien regals a canvi de favors sexuals.

La pregunta que es fan ara molts és on era el sistema de protecció d'aquests menors. Segons Judit, algunes noies ho explicaven als cuidadors i s'activaven els protocols. Però altres vegades no es veien amb el coratge suficient i ho ocultaven.

Una de les raons és que el constant canvi d'educadors en un mateix centre impedia a les menors tutelades establir vincles amb ells. Això ha derivat en un fall general del sistema de protecció i acompanyament dels menors vulnerables. El Govern ha promès canvis estructurals en un organisme tacat per la negligència i la corrupció.