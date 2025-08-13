La policia destapa una altra xarxa d'empadronaments fraudulents a Catalunya
La realitat municipal marca l'agenda política de Catalunya, començant per l'empadronament
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una nova trama d'empadronaments il·legals a Sant Joan Despí, Baix Llobregat. Aquesta xarxa cobrava fins a 500 euros a persones acabades d'arribar per registrar-les de manera fraudulenta al padró municipal. La investigació es va iniciar al juliol, quan una auditoria interna va detectar irregularitats, segons avança ElCaso.
Les irregularitats es van identificar en la gestió de diversos expedients per part de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Parlem, per exemple, de contractes de lloguer falsificats i suplantació d'identitat per justificar 23 empadronaments.
Tres persones han estat detingudes acusades de falsificació documental i de registrar tercers de manera il·legal. Segons la policia, les víctimes desconeixien que el procediment era fraudulent i van pagar per un tràmit que creien legal. La investigació continua oberta i no es descarta que apareguin més implicats o perjudicats.
El negoci d'empadronar
Aquest cas és el segon destapat aquest estiu. L'1 d'agost passat, la policia va detenir un home acusat d'encapçalar una xarxa que des de 2020 hauria fet almenys 30 reagrupaments familiars il·legals. En aquesta trama, es demanaven fins a 6.000 euros per família i s'empadronava migrants en habitatges on mai no havien residit.
En qualsevol cas, els fraus vinculats al padró no són nous a Catalunya. Al febrer, la Policia Nacional va desmantellar a la Garrotxa una xarxa que empadronava de manera il·legal immigrants marroquins en pisos pastera. Els responsables van ser sancionats per infracció greu de la Llei d'Estrangeria, que obliga a inscriure's al municipi on es resideix habitualment.
El debat sobre els controls
El padró és un registre essencial per a l'accés a serveis com sanitat o educació. La llei concedeix als ajuntaments un termini màxim de tres mesos per verificar la documentació. Davant l'augment de casos fraudulents, cada cop més alcaldes reclamen endurir els controls per impedir empadronaments irregulars. Entre aquests alcaldes, s'hi inclouen els cupaires de Girona i Berga.
I és que, com denuncia reiteradament l'alcalde de Calella, Marc Buch, el padró s'ha convertit en un "colador" d'inseguretat i problemes. Això explica que diversos ajuntaments s'hagin posat les piles, com el de Sant Cugat. Fa poc, el consistori local informava que havien donat de baixa ni més ni menys que 4.000 persones. Es nota que s'acosten les eleccions autonòmiques.
