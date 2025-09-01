Un lladre amb la samarreta del Marroc, sorprès dues vegades en 24 h a Lleida
Un cas més que contribueix a l’augment de la inseguretat a Lleida
Un lladre, identificat per portar la samarreta de la selecció del Marroc, va tornar a actuar a Lleida tot just 24 hores després del seu primer robatori. Aquest diumenge va irrompre en un bar del carrer Pallars, on va obrir la caixa registradora i va sostreure uns 900 euros i dècims de loteria. Els vídeos dels robatoris han estat publicats per La veu de Lleida, on es pot identificar el mateix modus operandi i la mateixa indumentària per part del lladre.
Impunitat i reincidència
Que aquesta situació s’hagi produït es deu, en gran part, a la manca de contundència contra els delinqüents reincidents. El mateix individu pot actuar amb gairebé total impunitat, repetir els seus robatoris i generar alarma sense que hi hagi conseqüències immediates.
Veïns i comerciants denuncien la sensació de desprotecció. La facilitat amb què el lladre va tornar a delinquir en tot just 24 hores evidencia la manca de contundència davant aquest tipus de delinqüents.
Els bars i petits negocis de Lleida queden exposats, i cada nou robatori augmenta la desconfiança i la por d’aquells que treballen en locals que haurien de ser espais segurs. La reincidència no només afecta les víctimes directes, sinó que erosiona la percepció de seguretat a tota la ciutat.
L’impacte de la immigració en la delinqüència a Catalunya
A Catalunya, la relació entre immigració i delinqüència ha estat objecte de debat. Dades recents indiquen que els estrangers representen una proporció significativa dels detinguts per delictes greus. Per exemple, a Barcelona, el 84,2% dels detinguts per delictes com robatoris amb violència, furts, agressions sexuals i ocupacions són estrangers.
Tot i que els estrangers representen només el 17,2% de la població total de Catalunya, constitueixen més del 52% dels presos a les presons de la regió. Menys de la meitat dels reclusos són d’origen espanyol, cosa que demostra una sobrerepresentació alarmant que reflecteix com la immigració il·legal impacta en el col·lapse del sistema penitenciari.
A més, el 58% dels reincidents detinguts pels Mossos d'Esquadra per delictes patrimonials són magribins. Aquests reincidents, de nacionalitat marroquina i algeriana, han comès un mínim de 7 delictes per considerar-los reincidents.
Aquestes dades suggereixen una correlació entre l’origen estranger i la reincidència delictiva, cosa que planteja interrogants sobre l’eficàcia de les polítiques d’integració i control migratori.
Negació de la realitat
Tot i els intents de l’alcalde Fèlix Larrosa de vendre tranquil·litat, les dades oficials mostren que la delinqüència a Lleida ha pujat un 4,5% en el primer semestre de 2025 respecte a 2024. L’increment se centra en delictes com tràfic de drogues, que ha passat de 3 a 17 casos, un augment del 466%, i furts, que sumen 577, creixent un 1,4%. Tot i que el consistori destaca lleugeres baixades en robatoris amb violència o en domicilis, la realitat general és que la seguretat està empitjorant.
Mentre l’alcalde prefereix remarcar només les dades favorables, per tal de no fer autocrítica i continuar sostenint el seu relat. Perquè mentre Larrosa segueix venent que no hi ha una problemàtica real, la sensació d’inseguretat creix als carrers de Lleida.
Més notícies: