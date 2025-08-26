Catalunya és la comunitat amb més presos estrangers a les presons: més del 52%
La sobrerepresentació estrangera reflecteix el col·lapse del sistema penitenciari català
Catalunya lidera a Espanya el percentatge de presos estrangers, amb un alarmant 52,34% d'interns no nascuts a Espanya. Aquest fenomen afecta especialment la franja juvenil i no és casualitat, sinó el resultat de polítiques d'immigració descontrolades i una gestió penitenciària desbordada. La població de presos a les presons catalanes ha augmentat un 14,45% en els darrers 5 anys.
Són dades del Ministeri de l'Interior que mostren un problema evident a Catalunya. El debat ha estat rebutjat durant molt de temps pel bonisme. Ara aquestes dades publicades per La Razón posen damunt la taula la incòmoda realitat.
Una bomba de rellotgeria social i penitenciària
L'impacte d'aquesta situació és devastador. Els sindicats de funcionaris penitenciaris alerten sobre l'augment de la conflictivitat, les agressions al personal i la manca de recursos humans i materials. La immigració il·legal és el principal factor que impulsa aquesta crisi.
Especialment preocupant és la situació a les presons de joves, on el percentatge de reclusos estrangers assoleix el 74,4%. Aquesta "cantera delinqüencial", com la qualifiquen els funcionaris, s'alimenta d'una política migratòria que permet l'entrada massiva de persones sense control ni planificació.
La realitat darrere de les dades
Tot i que els estrangers representen només el 17,2% de la població total de Catalunya, constitueixen més del 52% dels presos a les presons de la regió. Menys de la meitat dels reclusos són d'origen espanyol, cosa que demostra una sobrerrepresentació alarmant que reflecteix com la immigració il·legal impacta en el col·lapse del sistema penitenciari.
El problema és encara més greu a les presons de joves, on els reclusos estrangers arriben al 80%. Aquesta “cantera delinqüencial” s'alimenta de polítiques migratòries permissives que permeten l'entrada massiva de persones sense control ni planificació.
La conclusió és clara: Catalunya paga el preu d'anys de descontrol migratori. Si no es revisen urgentment les polítiques d'immigració i seguretat, la crisi penitenciària seguirà creixent i afectarà encara més tota la societat.
El preu de la immigració descontrolada
La sobrerrepresentació d'estrangers a les presons catalanes està provocant un col·lapse del sistema. Els funcionaris denuncien un augment d'agressions, conflictes interns i manca de control als centres. Les presons s'han convertit en espais perillosos, on els recursos escassegen i la seguretat del personal i dels interns està constantment en risc.
Aquest problema no es queda dins dels murs. Barris amb alta concentració d'immigrants il·legals mostren un augment de robatoris, furts i tensió social. La ciutadania paga el preu d'una política migratòria que permet l'entrada massiva sense control ni planificació.
Mentrestant no es canviïn les regles, les presons continuaran sent un efecte mirall de la crisi migratòria. La pressió sobre el sistema augmentarà, la conflictivitat s'intensificarà i la inseguretat s'estendrà a tota la societat. Catalunya està vivint el resultat directe d'anys de descontrol i deixadesa.
