L'enquesta electoral al Regne Unit que fa tremolar l'establishment europeu
Nigel Farage concentra les esperances d’una societat atrapada en la crisi econòmica i migratòria
En ple enfonsament de l'establishment polític europeu, una enquesta electoral al Regne Unit mostra una realitat aclaparadora. Segons el sondeig de BMG, el partit reformista de Nigel Farage arrasaria amb el 35% dels vots davant del 20% dels laboristes i el 17% dels conservadors. Encara que es tracti només d'una enquesta, són els resultats més contundents vistos fins ara sobre un canvi de tendència a Europa.
El declivi de laboristes i conservadors assenyala la crisi del bipartidisme i l'auge de noves forces de la dreta radical. El Regne Unit travessa una greu crisi econòmica i social, que ha posat el problema migratori al centre de l'agenda política.
Aquest sondeig és rebut amb preocupació a les principals cancelleries europees, on els partits socialdemòcrates i democristians intenten retenir el poder a qualsevol preu. França i Alemanya en són el millor exemple: els partits tradicionals han hagut de pactar per impedir l'arribada al poder de l'anomenada ‘ultradreta’.
Però el Regne Unit és probablement el país que representa d'una manera més crua el fracàs de les polítiques benèvoles de les darreres dècades. El país fa mesos que està immers en una recessió econòmica i un atur estructural mentre el model migratori de portes obertes s'ha ensorrat. Les successives crisis de govern i l'escàndol d'abusos sexuals han portat el partit Reform UK a concentrar les esperances d'un canvi radical.
L'èxit de Reform UK
Ni Le Pen, ni Vox, ni AfD. El partit antiimmigració que millor sap capitalitzar el descontentament de les classes mitjanes és el Reform UK de Nigel Farage. El seu èxit es basa en un subtil equilibri entre el centre i la dreta radical que el converteix en una rara avis.
De fet, fins ara era reticent a assimilar el discurs extremista de les deportacions, i molts experts es neguen a qualificar el seu partit com a ultradreta. Farage prové del Partit Conservador (homologable al PP espanyol), però el seu partit és ple d'exvotants desencantats del Partit Laborista (equivalent al PSOE). És clarament el partit que uneix les classes mitjanes desesperades.
El juny de 2024, Nigel Farage va presentar un manifest anomenat Contracte amb el Poble, que representa el seu programa polític. Aquest inclou:
- Una baixada dràstica d'impostos, que eleva el llindar mínim de l'impost sobre la renda i elimina tipus com el de patrimoni o el de successions.
- Una reducció de la immigració legal i il·legal, amb devolucions en calent i un estímul de les empreses nacionals per a la contractació de treballadors britànics.
- Rebuig de la política verda i augment de l'extracció de gas i petroli per garantir el creixement econòmic i la independència energètica.
- Suprimir les llistes d'espera mitjançant una injecció milionària al sistema nacional de salut, així com augmentar la col·laboració amb la sanitat privada. Exempcions fiscals a infermeres i metges per augmentar-ne el nombre, i reduir impostos per a la sanitat i assegurances privades.
- Introduir un “currículum patriòtic” a les escoles, que canviï l'enfocament de temes com l'imperialisme o l'esclavitud. Eliminar traves burocràtiques i econòmiques per a estudiants, així com fomentar l'educació privada amb rebaixes fiscals.
- Prohibir la ideologia transgènere, impedint el qüestionament de gènere i el llenguatge inclusiu a les escoles.
- Augmentar el pressupost agrícola a 3.000 milions de lliures, centrar-se en les petites explotacions agrícoles i incorporar els joves al sector agrícola. Impedir que les flotes de la UE s'apropiïn de les quotes pesqueres britàniques i prohibir els grans arrossegadors.
- Substituir la segona cambra actual, la Cambra dels Lords, per una alternativa més democràtica i reduïda, celebrant un referèndum sobre la substitució del sistema de votació majoritària per un sistema de representació proporcional.
- Eliminar la taxa de llicència de televisió, qualificant la BBC d'"institucionalment esbiaixada".
- 150.000 milions de lliures esterlines anuals en retallades de la despesa, incloent-hi serveis públics i prestacions per a persones en edat laboral.
- Abandonar el Conveni Europeu de Drets Humans i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), llevat que es reformin.
Aquest programa ha atret les classes mitjanes castigades per la crisi econòmica, l'asfíxia fiscal i l'impacte migratori. Suposa una esmena a la totalitat del sistema imposat per l'elit burocràtica tant del Regne Unit com de Brussel·les. Reform UK no només va camí de consolidar-se com a partit hegemònic al seu país, sinó també com a referent a la resta d'Europa.
