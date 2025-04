El Govern del PSC repeteix les excuses d'ERC sobre les irregularitats a la DGAIA

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) es troba en l'ull de l'huracà. La sindicatura de comptes va destapar una sèrie d'irregularitats i el caos en la gestió entre 2016 i 2020. El més greu va ser la concessió d'ajudes a joves tutelats i extutelats que no complien els requisits, per beneficiar terceres empreses.

La recent destitució de la cúpula de la DGAIA ha disparat les sospites sobre aquest organisme. L'ombra de la corrupció i la falta de transparència ha portat diversos partits a demanar explicacions al Govern en seu parlamentària. A sol·licitud de la CUP, el Departament de Drets Socials ha facilitat nova documentació.

La Conselleria ha recuperat els informes que ja va presentar la DGAIA a petició de la sindicatura per justificar les suposades irregularitats. El departament que dirigeix Mònica Martínez admet que hi va haver un increment de la despesa, però s'empara en la protecció de dades per evitar justificar-ho. En la línia de l'anterior govern d'ERC, l'actual Govern justifica el caos a la DGAIA pel 155, la pandèmia i l'arribada massiva de menes.

PSC i ERC segueixen la mateixa línia

El PSC no es desmarca ni un mil·límetre del que han vingut sostenint ERC i la DGAIA durant tot aquest temps. Els serveis es van veure “desbordats” per l'augment sobtat de la demanda a causa de l'arribada descontrolada de menors estrangers no acompanyats. A això s'hi suma l'impacte del 155, que va paralitzar l'administració i va obligar a prorrogar els pressupostos dificultant la disponibilitat de crèdit.

La justificació inclou també la pandèmia, que va requerir l'establiment i aplicació de noves mesures. Tots aquests arguments són els mateixos que va esgrimir el govern de Pere Aragonès. És el relat que ha vingut sostenint ERC, i que ha estat enjudiciat amb duresa per la resta de formacions i especialment per Junts.

El PSC assumeix aquest relat poc després d'haver pactat amb ERC i Comuns per impedir la compareixença de la consellera per donar explicacions. Sembla que hi ha una confluència d'interessos entre ERC i PSC per enterrar l'assumpte. Esquerra vol evitar un escàndol més en la seva llista, i els socialistes treure's un problema de sobre.

Les explicacions no convencen

L'escàndol de la DGAIA ha unit partits com Junts, Vox i la CUP en les crítiques al govern i la sol·licitud d'explicacions. La resposta de la conselleria ha estat oferir part dels informes que ja s'havien facilitat a la sindicatura de comptes. Però no ofereix cap explicació convincent que disti del que s'havia dit fins ara.

Com a novetat, la consellera s'ha compromès a una auditoria i ha reconegut que hi ha "coses que han de canviar". Però ni la seva intervenció en l'últim ple ni la seva resposta a la sol·licitud parlamentària semblen ajudar a esvair les sospites. Una cosa que convida l'oposició a seguir denunciant la suposada trama de corrupció darrere de l'organisme.

El cas no implica directament el PSC, que no governava entre 2016 i 2020, però sí al seu soci de govern preferencial. La necessitat d'encobrir ERC compromet indirectament els socialistes, que tenen la patata calenta a les seves mans.