ERC culpa menors estrangers no acompanyats, 155 i covid de les irregularitats quan estava al Govern

ERC culpa a l'arribada imprevisible de menors no acompanyats, el 155 i la pandèmia de les irregularitats en les contractacions de DGAIA (Direcció d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència). Les irregularitats es van cometre quan els republicans estaven al Govern. Segons ha destapat Octuvre, Esquerra hauria convençut el PSC i els Comuns per rebutjar les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al voltant d'aquest escàndol.

És més, haurien acusat la Sindicatura de Comptes de "fer el joc a l'extrema dreta". Això ajuda a entendre molt bé com funciona el poder polític a Catalunya, així com l'estratègia d'aliances d'alguns partits. Però comencem pel principi.

Recentment es va saber que la Generalitat havia estat pagant ajudes a joves que no complien els requisits, enriquint empreses del tercer sector. Aquest sistema corrupte entre la DGAIA i les empreses del tercer sector va funcionar entre 2016 i 2020. La DGAIA va estar en mans d'ERC des de 2016 fins a 2024.

El cas esquitxava clarament Esquerra, que hauria malbaratat diners públics per beneficiar empreses amigues. Estem parlant de milions d'euros adjudicats de manera il·legal. Així que el cas va arribar fins a la Sindicatura de Comptes.

La Sindicatura de Comptes és un òrgan independent del govern que s'encarrega de fiscalitzar la gestió dels recursos públics per part de les administracions. La síndica va elaborar un informe molt dur sobre les irregularitats en l'adjudicació de recursos de la DGAIA.

La síndica va alertar de "falta de rigor" per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Segons va explicar, "les entitats de la xarxa pública de serveis socials no ho feien en virtut de cap contracte o instrument jurídic vigent".

Així ho va exposar en una compareixença parlamentària el passat mes de novembre. PSC i Comuns, com la resta de partits excepte ERC, van criticar les irregularitats i van votar a favor d'acceptar les recomanacions de la Sindicatura. Però alguna cosa ha canviat.

ERC culpa els menors no acompanyats, el 155 i la covid

Ja en la compareixença del mes de novembre, ERC va intentar treure's el mort de sobre. Ho va fer argumentant que l'"arribada inesperada" de joves migrants sols va obligar a fer contractes i pròrrogues sobre la marxa. A més, demana tenir en compte el "context", ja que "el 155 dificulta la tramitació dels expedients" i "a més va venir una pandèmia".

La síndica va respondre que el sistema es va prolongar més enllà de la pandèmia. No formava part d'un "context", com al·legava ERC, sinó que manifestava "una forma de funcionar del departament".

En l'última comissió sobre aquest tema, ERC va mantenir la seva posició però aquesta vegada acompanyat de PSC i Comuns. Aquests partits han passat d'acceptar les recomanacions de la Sindicatura a rebutjar-les, perquè entenen que alimenta l'extrema dreta. Carreguen contra l'òrgan perquè al seu parer "menyscaba el dret fonamental d'acollida dels menors".

ERC i les portes giratòries

La pinça entre ERC, PSC i Comuns en aquesta qüestió demostra els interessos compartits dels partits que ara mateix estan en el govern (directa o indirectament). A ningú se li escapa que Esquerra està sostenint el govern en minoria de Salvador Illa. I que als Comuns els interessa que l'aliança segueixi funcionant.

Però tot això demostra una cosa, i és la forma com funcionava el poder quan ERC estava en el govern. Les portes giratòries eren una pràctica habitual no només en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També per exemple entre el Departament d'Ensenyament i la Fundació Bofill.