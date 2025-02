Junts s'uneix a PSC, ERC i Comuns per no investigar les irregularitats de la DGAIA

Junts ha votat aquest dimecres juntament amb PSC, ERC i Comuns en contra de la compareixença de la consellera per donar explicacions sobre les irregularitats de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència).

Un fet que no hauria cridat l'atenció si no fos pel sobtat canvi de posició de Junts. Fa només unes setmanes, el 16 de gener, Jaume Giró va criticar durament aquests partits per la falta de transparència davant el polèmic informe de la síndica de comptes. Aquest nou gir torna a deixar en evidència a Junts, que navega constantment en la indefinició i defensa una cosa o una altra segons el dia.

Aquest cas és especialment greu. La sindicatura de comptes va elaborar un dur informe sobre les suposades irregularitats comeses a la DGAIA des de 2016 a 2020. Amb ERC al govern es van atorgar ajudes a joves que no complien els requisits.

El cas apunta a una corrupció sistèmica mitjançant la qual la DGAIA adjudicava ajudes milionàries amb contractes irregulars per beneficiar empreses amigues.

El cas esquitxava clarament a ERC, però a poc a poc els republicans han anat atraient altres partits al seu terreny. PSC i Comuns van votar primer a favor de les recomanacions de l'informe, per després votar en contra. Es van sumar així al discurs d'Esquerra, que va acusar la Sindicatura de Comptes de “menystenir el dret d'acollida dels menors” i “alimentar l'extrema dreta”.

Junts se suma ara a PSC, ERC i Comuns

El canvi de PSC i Comuns es va llegir com a part de les concessions d'uns i altres per sostenir el govern de Salvador Illa. El de Junts, en canvi, és més difícil d'explicar.

A l'anterior comissió de Drets Socials, el diputat Jaume Giró va ser el més dur en atacar ERC i els seus encobridors en aquest cas. Es va mostrar “sorprès” pel canvi de posició de PSC i Comuns, i va assenyalar la “falta de coherència” d'aquests partits. A més, el diputat de Junts va valorar la importància de seguir les recomanacions de la sindicatura en “un tema molt sensible” com aquest.

Aquest dimecres es va votar a la Comissió de Drets Socials la sol·licitud de compareixença de la consellera per donar explicacions. Sorprenentment, Junts va votar en contra. Com que la votació es va produir sense intervencions, desconeixem les raons d'aquest canvi.

Però no és la primera vegada amb Junts, un partit que s'està acostumant als bandazos i girs sobtats. D'una banda llança un discurs d'ordre i conservador, i d'altra banda segueix deixant-se arrossegar per l'esquerra.