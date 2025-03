Què hi ha darrere de l'acomiadament de la directora de la DGAIA per part de la Generalitat

El govern de Salvador Illa sorprenia aquesta setmana amb el cessament fulminant de la directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Isabel Carrasco ha estat destituïda sense una explicació clara per part del Govern. Des de Drets Socials argumenten la necessitat de començar de zero, encara que Carrasco portava només sis mesos en el seu càrrec.

La falta de transparència ha encoratjat tota mena d'especulacions. Sobretot perquè el cessament s'ha produït l'endemà de l'emissió d'un documental sobre els menes a TV3, on Carrasco es mostrava crítica amb el sistema. Des del Govern neguen aquesta vinculació, i asseguren que la decisió estava presa des de fa mesos.

L'opacitat no fa més que entelar encara més la turbulenta situació d'aquest organisme de la Generalitat. En particular, després de l'acusació d'irregularitats per part de la Sindicatura de Comptes. Van acusar la DGAIA d'haver atorgat ajudes a menors estrangers no acompanyats (menas) sense complir els requisits.

L'escàndol s'hauria produït durant el govern d'ERC, però ha esclatat ara, amb el PSC governant. Això ha coincidit a més amb el debat sobre el col·lapse dels serveis socials per l'arribada massiva de menes a Catalunya. En plena voràgine, el govern del PSC hauria decidit cessar tota la cúpula de la DGAIA i posar persones de la seva confiança per obrir una nova etapa.

Declaracions controvertides

Coincidència o no, la realitat és que Isabel Carrasco ha estat cessada l'endemà de la seva controvertida aparició en el documental de TV3. La directora de la DGAIA assegurava que des de l'organisme s'intenta ajudar a tots aquests joves. Però qüestionava fins a quin punt calia fer-ho, i suggeria la necessitat de posar certs límits:

Intentem donar una resposta a tots aquells nois que ens ho demanen. Quan un no es deixa ajudar i és major d'edat, la DGAIA també ha de posar uns límits. Fins quan haurem d'atendre'ls? Fins als 30? Fins als 40?

Carrasco entrava en altres polèmiques al voltant dels menes com la necessitat de proves per determinar l'edat dels joves. La directora de la DGAIA parlava així sobre els dubtes raonables sobre l'edat de molts d'aquests joves:

Es qüestiona perquè moltes vegades amb l'aparença del jove t'adones que és impossible que tingui l'edat que manifestava allà.

Opinions que alimenten el debat sobre els menes a Catalunya, i que poden resultar incòmodes per al Govern en un moment delicat. L'oposició ha criticat en el ple del Parlament, aquest dimecres, l'opacitat del cessament de la cúpula de la DGAIA. Creuen que més que ajudar, afegeix més suspicàcies a un organisme tacat per l'ombra de la corrupció.

El Govern tracta d'eludir la polèmica

Tractant d'esquivar la polèmica, el Govern ha formalitzat aquest dimarts en Consell Executiu el nomenament del nou director de la DGAIA. Es tracta de Josep Muñoz Luque, que va ser gerent de Serveis de Benestar Social a la Diputació de Barcelona.

El govern socialista ha aprofitat per donar explicacions sobre la destitució d'Isabel Carrasco. Han dit que buscaven un “perfil més gerencial” per obrir “una nova etapa” marcada per l'“augment de menors atesos” que requereix la “reorganització de recursos”. El Govern reconeix el moment delicat en què es troba la DGAIA, per la “tensió” i la “complexitat” de la situació actual.