Creixen els problemes a ERC: la presumpta corrupció acorrala Joan Ignasi Elena

Oriol Junqueras se les prometia molt felices al desembre quan va ser reelegit president d'ERC. Però la reorganització interna del partit se li està ennuegant més del que pensava. Als problemes se li afegeix ara la investigació dels Mossos d'Esquadra sobre un presumpte cas de corrupció que implica l'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

L'Oficina Anticorrupció va rebre el 2022 una denúncia sobre suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes per part de l'Ajuntament d'Altafulla. El consistori llavors controlat pels Comuns hauria fraccionat contractes adjudicats a una mateixa empresa. Es tracta d'una consultora dirigida per l'exlíder d'ICV, Joan Herrera, i l'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

Després de reobrir el cas, la jutgessa d'instrucció ha decidit prorrogar la investigació a la llum de noves proves. De fet, el cas està prenent una velocitat de vertigen. Les coses no pinten gens bé per a ERC, que es troba amb un altre escàndol.

Noves informacions

Segons les últimes informacions publicades per El Món, els Mossos sospiten que la consultora sota sospita hauria cobrat treballs ficticis a diversos ajuntaments.

Les irregularitats s'haurien produït el 2017. La societat d'Elena facturava per treballs no justificats en ajuntaments com el de Barcelona, Santa Coloma, Viladecans i Esplugues de Llobregat. A més, hauria treballat també per a la Diputació i els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Els Mossos van trobar una gran quantitat de documentació en el registre de la consultora. I el més cridaner va ser que la majoria de les adjudicacions havien estat per contractes menors (quantitats inferiors a 15.000 euros). És una modalitat molt utilitzada per eludir els controls, però que contravé clarament la llei.

Els investigadors analitzen ara els contractes per esclarir si estaven justificats o si es tractava de treballs ficticis. La jutgessa haurà de decidir després quins són els següents passos a seguir, encara que la cosa no pinta bé per als investigats.

L'alcalde de l'ajuntament d'Altafulla d'aleshores era Fèlix Alonso, actualment diputat dels Comuns al Congrés. S'investiguen també les adjudicacions del consistori barceloní, dirigit llavors per Ada Colau, i el de l'Hospitalet, l'alcaldessa del qual era Núria Parlon. Joan Herrera havia deixat recentment la direcció d'ICV, mentre que Joan Ignasi Elena era en aquells moments diputat del PSC.

ERC, costa avall sense frens

Tot això recorda al cas pel qual Laura Borràs va ser condemnada a 4 anys de presó i 13 d'inhabilitació. Però en aquest cas podria ser fins i tot més greu. Si finalment es prova que van cobrar per treballs ficticis ja no estaríem parlant només de fraccionament de contractes sinó també d'enriquiment il·lícit.

El cas esquitxa Joan Ignasi Elena just quan sonava com l'elegit d'Oriol Junqueras per liderar el grup parlamentari d'ERC a Catalunya. Elena va ser dels pocs consellers de Pere Aragonès que va donar suport obertament a la candidatura de Junqueras al congrés nacional. Això l'ha convertit en un dels seus homes clau al Parlament, on la nova direcció busca perfils amb perxa institucional com Elena.

L'exconseller d'Interior va ser una figura molt polèmica per negar l'auge de la inseguretat a Catalunya i assenyalar l'oposició. Caldrà veure com evoluciona la investigació. Però l'ombra de la sospita amenaça amb desprestigiar encara més a ERC, que no aixeca el cap.