García Albiol, indignat davant l’últim cas de multireincidència: 60 detencions
L'alcalde torna a llançar un advertiment: 'La gent s'està cansant i no seré jo qui els tregui la raó'
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha denunciat públicament un nou episodi de delinqüència que ha generat estupor entre els veïns. Segons va explicar, un individu va ser arrestat per la Guàrdia Urbana quan intentava robar a l'interior d'un vehicle després de trencar-ne una de les finestretes. El detingut, de nacionalitat bosniana, acumula un historial de 60 detencions prèvies.
Com és sabut, Albiol utilitza les xarxes socials per mostrar la seva indignació i alertar sobre la sensació d'impunitat que perceben els ciutadans. “Senzillament em sembla un p... escàndol el que passa a Espanya. La gent s'està cansant i amb tota la raó del món i no seré jo qui els tregui la raó”, va escriure. L'alcalde concloïa amargament que el seu equip seguirà actuant “perquè d'aquí a unes hores el detinguem per seixanta-unena ocasió”:
Un problema estructural a Catalunya
El cas denunciat per l'alcalde s'emmarca en una problemàtica de més abast: la multireincidència. Segons dades policials, a Catalunya hi ha més de 3.000 delinqüents catalogats com a multireincidents. És a dir, detinguts en més de tres ocasions per delictes patrimonials.
Les autoritats, tot i que no ofereixen solucions, reconeixen que es tracta d'un desafiament tant per a la seguretat com per al sistema judicial. La mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, va admetre que “la majoria dels delinqüents” amb aquest perfil són estrangers. Això ha obert un intens debat polític i social entorn de la relació entre immigració irregular i criminalitat.
El Govern ha posat en marxa un pla específic per “posar les coses molt difícils” a aquests infractors. L'estratègia passa per augmentar la pressió policial, reforçar la presència a zones conflictives i millorar la coordinació judicial per reduir la reincidència. Tanmateix, des de l'àmbit local molts alcaldes, entre ells Albiol, insisteixen que de res serveix sense les reformes legislatives oportunes.
L'estratègia d'Albiol davant la inseguretat
La contundència amb què Albiol aborda la inseguretat s'ha convertit en una de les seves senyes d'identitat política. L'alcalde ha insistit a assenyalar amb dades concretes els casos més greus que es registren a Badalona, subratllant la nacionalitat dels implicats. Aquesta fórmula, que barreja gestió municipal amb un discurs ferm en matèria de seguretat, li ha permès consolidar una majoria absoluta en un territori on el PP sol tenir dificultats per governar.
Això ha permès al PP tenir un mur de contenció contra Vox i contra Aliança Catalana, sobretot a nivell municipal, on el vot sí que està lligat a la gestió efectiva. Això és essencial si tenim present que el gran reajustament polític que es viu a Catalunya prendrà en primer lloc un format municipal. Això és el que explica que ara Junts tingui un gran problema amb Aliança Catalana.
