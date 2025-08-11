Les enquestes ja situen el PSOE per sota dels 100 diputats i Vox amb més de 60
Pedro Sánchez no aconsegueix canviar el rumb i es va consolidant el tomb polític a Espanya
Mentre Pedro Sánchez gaudeix de les seves vacances daurades, el seu partit segueix enfonsant-se a les enquestes irremeiablement. L'últim sondeig d'Electomanía confirma el tomb polític a Espanya arran dels escàndols de presumpta corrupció al PSOE. Els socialistes cauen ja per sota dels cent diputats, mentre que Vox segueix sent el partit que més creix.
L'enquesta elaborada per EM-Analytics dona com a vencedor el PP, tot i que Feijóo no aconseguiria millorar els resultats de 2023 i es quedaria amb 137 escons. De ser així, seria un autèntic fracàs per a un Feijóo que sembla incapaç de capitalitzar la crisi socialista. Això reobre el debat intern sobre si és el candidat idoni per afrontar aquest moment decisiu per al PP.
Vox, en canvi, es consolida com el partit que més creix. En aquesta enquesta el situen amb 62 escons, el resultat més abultat obtingut fins ara per Santiago Abascal als sondejos. Això deixaria el seu partit molt a prop d'un històric sorpasso als socialistes.
Segons aquest sondeig el PSOE patiria un duríssim càstig a les urnes i passaria de 121 a 98 escons al Congrés dels Diputats. Fins ara les enquestes venien marcant una caiguda del vot socialista, que però es mantenia per sobre dels cent. Els 12 escons de Sumar i els 9 de Podemos deixarien la coalició d'esquerres molt lluny de la majoria necessària per governar.
Aquesta enquesta torna a demostrar que ara mateix PP-Vox és la coalició favorita dels espanyols per governar Espanya en els pròxims anys. La intenció de Gènova segueix sent un Executiu de Feijóo en minoria amb suport extern del PSOE. Però per això necessita una majoria més folgada i ampliar la seva distància amb Vox.
Junts en un Govern del PP?
Si els d'Abascal segueixen creixent i Feijóo no aconsegueix millorar els seus resultats, la fórmula de la Gran Coalició podria quedar en entredit. Segons aquesta enquesta, Feijóo només podria sumar eventualment els 6 diputats del PNB i el de Coalició Canària. Això l'obligaria a governar amb 144 diputats, la qual cosa suposaria un govern molt feble.
Tot i que a la fórmula podria entrar també Junts, a qui aquesta enquesta dona 8 diputats. Fa temps que s'especula sobre un possible acostament entre Alberto Núñez Feijóo i Carles Puigdemont. Però Junts i Vox són excloents, així que el suport dels nacionalistes catalans només podria prosperar davant l'escenari de la Gran Coalició.
El sondeig dona 7 vots a ERC, que igual que Bildu quedaria fora del govern per primera vegada des de 2019. La pregunta ara és si el PSOE estaria disposat a donar suport a un govern de dretes format eventualment per PP, PNB i Junts. O si els socialistes prefereixen obrir la porta del govern a Vox com una estratègia per disparar la crispació política i desgastar Feijóo.
