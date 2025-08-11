García Albiol, indignado ante el último caso de multirreincidencia: 60 detenciones

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha denunciado públicamente un nuevo episodio de delincuencia que ha generado estupor entre los vecinos. Según explicó, un individuo fue arrestado por la Guardia Urbana cuando intentaba robar en el interior de un vehículo tras romper una de sus ventanillas. El detenido, de nacionalidad bosnia, acumula un historial de 60 detenciones previas.

Como es sabido, Albiol utiliza las redes sociales para mostrar su indignación y alertar sobre la sensación de impunidad que perciben los ciudadanos. “Sencillamente me parece un p... escándalo lo que ocurre en España. La gente se está hartando y con toda la razón del mundo y no seré yo quien les quite la razón”, escribió. El alcalde concluía amargamente que su equipo seguirá actuando “para que de aquí a unas horas lo detengamos por sesenta y una ocasión”:

Un problema estructural en Cataluña

El caso denunciado por el alcalde se enmarca en una problemática de mayor alcance: la multirreincidencia. Según datos policiales, en Cataluña hay más de 3.000 delincuentes catalogados como multirreincidentes. Es decir, detenidos en más de tres ocasiones por delitos patrimoniales.

Las autoridades, aunque no ofrezcan soluciones, reconocen que se trata de un desafío tanto para la seguridad como para el sistema judicial. La propia consejera de Interior, Núria Parlon, admitió que “la mayoría de los delincuentes” con este perfil son extranjeros. Esto ha abierto un intenso debate político y social en torno a la relación entre inmigración irregular y criminalidad.

El Govern ha puesto en marcha un plan específico para “poner las cosas muy difíciles” a estos infractores. La estrategia pasa por aumentar la presión policial, reforzar la presencia en zonas conflictivas y mejorar la coordinación judicial para reducir la reincidencia. No obstante, desde el ámbito local muchos alcaldes, entre ellos Albiol, insisten en que de nada sirve sin las reformas legislativas oportunas.

La estrategia de Albiol frente a la inseguridad

La contundencia con la que Albiol aborda la inseguridad se ha convertido en una de sus señas de identidad política. El alcalde ha insistido en señalar con datos concretos los casos más graves que se registran en Badalona, subrayando la nacionalidad de los implicados. Esta fórmula, que mezcla gestión municipal con un discurso firme en materia de seguridad, le ha permitido consolidar una mayoría absoluta en un territorio donde el PP suele tener dificultades para gobernar.

Esto le ha permitido al PP tener un muro de contención contra Vox y contra Aliança Catalana, sobre todo a nivel municipal, donde el voto sí está ligado a la gestión efectiva. Esto es esencial si tenemos presente que el gran reajuste político que se vive en Cataluña va a tomar en primer lugar un formato municipal. Esto es lo que explica que ahora Junts tenga un gran problema con Aliança Catalana.