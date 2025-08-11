VÍDEO | Barcelona: Defensen dos lladres i diuen 'racistes' als qui els retenien
Segons dades de la Generalitat, a Catalunya hi ha uns 3.000 multireincidents que actuen amb impunitat
La barreja d'inseguretat i bonisme a Catalunya dona lloc a situacions pintoresques. Una d'aquestes situacions - ja viscuda en alguna ocasió - és la de persones defensant lladres. Es tracta dels clàssics lladres de poca volada de Barcelona que degraden la ciutat amb furts, multireincidents i impunitat.
El nou episodi d'aquesta situació l'ha compartit el grup "PatrullaCiudadanaBCN", un col·lectiu de voluntaris que es dedica a patrullar Barcelona per assenyalar els carteristes. En la seva publicació, han narrat una escena surrealista. “Primera part de la trobada amb unes suposades treballadores de l'Ajuntament de Barcelona, que ens van recriminar per agafar dos delinqüents, amenaçant-nos per 'xenòfobs' i 'racistes'. Van dir que pertanyien a una ONG i van intentar impedir la feina policial. Ens van amenaçar amb denunciar-nos per 'racisme' i ens van dir que ens haurien de deportar”:
En les imatges s'observa com un dels membres de Patrulla Ciudadana, incrèdul, retreu a una de les joves la seva postura. "És ridícul defensar un lladre!", diu. Aquesta defensa dels lladres per part d'alguns sectors, especialment per aquells progressistes, continua generant indignació entre la ciutadania. Molts se senten impotents davant l'aparent impunitat amb què actuen els delinqüents, sabent que el sistema judicial no actua de manera contundent.
La xacra de la multireincidència
Aquest incident és només un exemple més de la situació que es viu en algunes zones de Barcelona, on l'augment de la multireincidència genera un malestar creixent. La presència d'aquests lladres té un cost directe en la seguretat dels veïns i en la qualitat de vida als barris afectats. A més, les dades oficials de la mateixa Generalitat són incontestables.
En aquests moments Catalunya compta amb prop de 3.000 multireincidents, la majoria estrangers, com va admetre la mateixa consellera Parlon. I és que n'hi ha prou de relacionar aquestes dades amb les que van proporcionar Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Segons aquests grups policials, aproximadament el 80% dels detinguts a Barcelona són estrangers.
Això també explica que hi hagi una indústria del robatori a Barcelona. Fins i tot el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va dir que calia abandonar la idea que són lladres per necessitat. Al contrari, formen part d'una indústria criminal molt sofisticada que fins i tot té logística per endur-se els mòbils robats al Marroc.
Més notícies: