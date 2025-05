Junts apura el seu gir a la dreta amb les enquestes en contra: Estratègia o postureig?

Jordi Turull va presentar aquest dilluns a Lleida les propostes del seu partit per millorar Catalunya. Una frase seva va cridar poderosament l'atenció. "A Catalunya hi ha diverses polítiques que t'inviten a no treballar i nosaltres creiem que s'ha de confiar en la gent i en la cultura de l'esforç", va dir el secretari general de Junts.

Aquesta retòrica és la que va caracteritzar durant molts anys el que Gabriel Rufián anomena "la dreta catalana". Però la desaparició de CiU i la irrupció de Junts a l'escalf del Procés va arrossegar la postconvergència cap a l'esquerra. Ara hi ha un clar moviment cap a la recentralització ideològica per tornar a les essències convergents.

Les declaracions de Turull no són casualitat, sinó part d'una estratègia conscient. El partit ha impulsat una llei al Congrés per combatre la multireincidència i ha adoptat un discurs més taxant amb la immigració. Els seus alcaldes lideren una campanya contra els desordres del padró, mentre el partit fa d'oposició a l'esquerra catalana en temes com els impostos i l'habitatge.

Però sorgeix també el dubte de si el gir a la dreta de Junts és per convenciment o mer postureig davant l'adversitat. Junts va començar a virar a la dreta després de la irrupció del 'fenomen Orriols'. Això resta credibilitat a Junts, a qui molts continuen veient com un partit acomplexat i a remolc d'Aliança Catalana.

Junts apreta cap a la dreta

Junts es troba enmig d'una crisi dels partits processistes, a qui les bases independentistes culpen del descarrilament del Procés. Les últimes enquestes han disparat la preocupació a Waterloo. Junts és el partit que més suports està perdent mentre el PSC es consolida com a força hegemònica a Catalunya.

Això arruïna el projecte de Carles Puigdemont de convertir Junts en un paraigua de partits i entitats per rellançar el projecte independentista. La seva figura ha perdut l'aura que tenia com a líder de l'independentisme i és cada cop més discutit dins de les seves files.

Tots aquests problemes apressen el gir a la dreta de Junts pensant sobretot en dos objectius. Un, frenar la sagnia de votants i militants cap a la dreta. I dos, atraure l'empresariat desencantat amb el PSC després de l'acostament d'Illa a ERC, Comuns i CUP.

Objectiu, les municipals de 2027

D'una banda, Junts és conscient que la fi del Procés ha coincidit amb una oscil·lació del pèndol mundial de l'esquerra a la dreta. Per renéixer necessita adaptar-se al nou context i això exigeix abandonar l'aventura woke d'aquests últims anys. A Junts continuen existint corrents esquerrans, però les delegacions locals estan actuant com a avantguarda del gir conservador.

D'altra banda, Junts està recuperant la convergència retòrica amb la patronal que havia dilapidat durant els anys del Procés. La reconstrucció de les relacions amb Foment és clau per disputar al PSC l'hegemonia política a Catalunya. Això ha portat Junts a reforçar el contrast ideològic amb el flanc esquerre del Parlament, especialment amb ERC i Comuns.

El tercer moviment estratègic consisteix a enfortir la base local per afrontar les municipals de 2027 com a abansala de les catalanes de 2028. Puigdemont prepara un relleu a Barcelona amb Josep Rius per contrarestar les enquestes que donen com a guanyador al PSC. Waterloo ha donat instruccions perquè tota l'estratègia del gir ideològic se centri a guanyar les municipals d'aquí a dos anys.