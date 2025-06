Xavier García Albiol s'erigeix en dic de contenció de Vox i Aliança Catalana

L'escenari polític espanyol i, en particular, el català, travessa un moment de gran complexitat per a les forces de la dreta tradicional. Mentre la dreta identitària guanya terreny en diferents països, a Catalunya destaca una figura que ha aconseguit mantenir el control des d'un discurs pragmàtic. Es tracta de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.

La seva gestió i discurs representen una barrera efectiva davant l'auge de formacions com Vox i Aliança Catalana, que encarnen la dreta més identitària i bel·ligerant. El secret del seu èxit ha estat en confrontar la realitat de manera directa i sense subterfugis. I és que la crisi que afronta la dreta tradicional respon precisament a una desconnexió amb les preocupacions reals de molts ciutadans.

Entre aquestes, destaquen la immigració irregular i els seus efectes en la societat, començant per la inseguretat. Aquestes preocupacions han estat capitalitzades pels partits identitaris, que han crescut a expenses dels partits sistèmics. En aquest context, Albiol ha sabut connectar amb la realitat quotidiana dels seus veïns fins al punt d'aconseguir la majoria absoluta.

Una veu essencial al PP

En una entrevista recent per a la cadena SER, Albiol reconeixia que comparteix algunes preocupacions amb Vox i Aliança Catalana, especialment la necessitat d'un control migratori efectiu. No obstant això, es distancia dels seus discursos quan aquests "assenyalen persones per la seva nacionalitat". Tanmateix, l'alcalde insisteix que "a Espanya no hi cap tothom".

Aquest discurs és un intent d'equilibrar la vocació moderada del PP amb les preocupacions reals dels ciutadans. Per la resta, el discurs d'Albiol en matèria de seguretat i immigració és gairebé idèntic al de Vox. De fet, l'alcalde Albiol es destaca per assenyalar amb claredat la nacionalitat dels multireincidents que operen a Badalona.

Més enllà dels matisos i les declaracions, el que el PP té en Albiol és la prova que mai és bona idea ser un ostatge dels debats ideològics aliens. És a dir, de jugar en camp contrari, que és al que moltes vegades tendeix el PP, més enfocat en la gestió. Encara més: Albiol és una prova de la importància de mantenir un discurs constant al llarg del temps encara que no ofereixi resultats immediats.

Perquè, com molts recordaran, a Albiol li ha costat anys arribar fins a la majoria absoluta amb el seu discurs. Però ell va ser el primer que a Badalona va posar l'accent en la immigració i la inseguretat amb aquella polèmica campanya de "Netegem Badalona". Aquesta campanya, per cert, va ser idea del que anys després seria la mà dreta de Pedro Sánchez: Iván Redondo.