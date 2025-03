Junts i PSOE tanquen un acord pel repartiment de 'menes': la lletra petita

PSOE i Junts han arribat a un acord d'última hora per al repartiment de menors estrangers no acompanyats a les comunitats autònomes. L'acord bilateral, d'esquena a la resta de comunitats, estableix que Catalunya acollirà una trentena dels 4.000 menors que estan a Canàries. La resta es repartirà per la resta del territori espanyol.

Els socialistes satisfan així la demanda de Junts, però com ve passant en aquesta legislatura, la clau està en la lletra petita. Caldrà veure com reaccionen altres aliats del Govern com Podemos. I sobretot com es gestiona a Catalunya, on el PSC governa amb el suport de partits proimmigracionistes.

Què han pactat PSOE i Junts

PSOE i Junts han pactat establir mitjançant un decret llei els criteris per "resoldre la situació humanitària de forma justa i equitativa". Posen l'èmfasi en l'"eficàcia" de la "integració" d'aquests menors, i les seves "oportunitats". Es fixen com a criteris el pes poblacional, però també l'esforç realitzat per Catalunya aquests últims anys.

Això significa que la major part de les Menes es repartiran entre les comunitats que fins ara no han acollit, o ho han fet en menor mesura. Segons diu Junts, Catalunya acollirà només uns 20 o 30 dels 4.000 que estan a Canàries, mentre que Madrid en rebrà més de 700.

L'acord aborda també la qüestió econòmica, amb algun tipus de compensació per a les comunitats que han fet un major esforç d'acollida. Catalunya s'ha queixat de forma vehement per l'acollida descontrolada de Menes sense els recursos suficients. Un greuge que quedaria compensat amb aquest nou acord.

Es podrà aplicar?

L'acord és molt important perquè permetrà la reforma de la llei d'estrangeria, que Junts va bloquejar pel desacord en el repartiment de les Menes. Un cop obtingut el vot del partit de Puigdemont, el Govern aprovarà avui la reforma al Consell de Ministres. Però caldrà veure com reaccionen la resta de comunitats i partits com Podemos.

Les demandes de Junts ja van generar una gran tensió amb la resta de comunitats, especialment les governades pel PP. A més, el recent anunci del traspàs d'immigració per a Catalunya també ha provocat friccions amb Podemos. Caldrà veure si els morats o algunes comunitats autònomes decideixen boicotejar l'acord.

Què farà el PSC a Catalunya

L'acord sembla a priori favorable per a Catalunya, però caldrà veure com es trasllada del paper a la realitat. Cal tenir en compte que el PSC governa amb el suport d'ERC i Comuns, dos partits favorables a l'acollida il·limitada de Menes. Acceptaran el repartiment pactat per Junts, una formació a la qual acusen d'abraçar l'extrema dreta?

A més, l'acord estableix la regulació del repartiment de forma temporal, per a aquest contingent de 4.000 Menes. Però deixa oberta la distribució per a futurs contingents. La qual cosa no resol el problema estructural de Catalunya.

Catalunya és una de les comunitats que més beneficis i prestacions ofereix a les Menes, la qual cosa genera un efecte crida. El repartiment acordat aconsegueix frenar l'arribada de manera temporal, però res assegura que sigui així en un futur. PSOE i Junts han tornat a segellar un acord de màxims, on la importància radica no obstant això en la lletra petita.