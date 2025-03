Junts surt al carrer per la crisi de Rodalies i li plouen els retrets

"Junts ha decidit utilitzar la crisi de Rodalies per desgastar els seus principals enemics a Catalunya, el PSC i ERC. D'una banda torna a culpar l'Estat espanyol pel dèficit fiscal i la manca d'inversions a Catalunya. Però també aprofita el caos dels trens per evidenciar el fracàs de la negociació entre Salvador Illa i Oriol Junqueras per al traspàs.

La crisi dels trens ha brindat l'ocasió perfecta per augmentar el desgast sobre Salvador Illa. “S'ha demostrat una vegada més que quan ha d'escollir entre els interessos dels catalans o els del PSOE, sempre escull els del PSOE. Els usuaris de Rodalies paguen el preu de tenir a la Generalitat un govern sense autonomia per actuar”, va dir ahir Josep Rius, portaveu de Junts.

Conscients del rèdit que els pot donar aquest conflicte, Junts ha decidit no quedar-se en la crítica. L'executiva del partit participarà en les mobilitzacions convocades en diverses estacions aquest dissabte al migdia.

Però a les seves xarxes socials, molts usuaris els han retret que parlin com si no haguessin governat tots aquests anys. Els catalans estan farts de patir les conseqüències del deteriorament dels serveis mentre els partits es llancen els ganivets. Per a la majoria, malgrat la seva gesticulació, Junts és el mateix que ERC.

Pluja de retrets al partit de Puigdemont

Una usuària de X recorda que "és el mateix que en immigració", que "encara que deleguin les competències, l'Estat tindrà l'última paraula en tot". Molts consideren que ERC i Junts tenen la mateixa forma de negociar, que es basa en la submissió al Govern central. "Quan fareu caure a Pedro Sánchez", pregunta algú.

Abunden missatges com "l'Estat ens té agafats gràcies a Junts" o "el traspàs de Rodalies és una milonga com el d'immigració". Consideren que tant els acords d'ERC com els de Junts són una "presa de pèl".

Però a més assenyalen la hipocresia de Junts en la seva vehement crítica a la gestió de Rodalies. "Què heu fet vosaltres perquè els trens arribin a temps a Catalunya", pregunten. "Parlen com si no haguessin governat a Catalunya tots aquests anys", els retreuen.