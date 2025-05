Els escàndols a la DGAIA i Salut enfonsen més els partits processistes

Els partits processistes van basar el seu relat en el mite que amb la independència hi hauria més prosperitat i una gestió més eficient dels recursos i l'administració. Amb el temps s'està demostrant que no era així. Ni el Procés va portar prosperitat, ni els partits independentistes van gestionar bé l'administració.

El Govern Aragonès va reflectir amb tota la cruesa la incapacitat del processisme i el seu fracàs. Els casos que estan sortint a la llum així ho demostren. La Sindicatura de Comptes ha detectat greus irregularitats que afecten tant a ERC com a Junts.

Primer va esclatar l'escàndol de la DGAIA, per diverses irregularitats comeses quan estava sota la direcció d'ERC. Ara apareixen noves "il·legalitats" a Salut, quan el departament estava dirigit per Junts. Aquests casos esclaten en ple enfonsament dels partits processistes, cada cop més acorralats pel fracàs de la seva gestió.

La DGAIA persegueix a ERC

La Sindicatura de Comptes va alertar d'irregularitats en la contractació i l'adjudicació d'ajudes per part de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Va ser entre 2016 i 2020, quan el conseller d'Afers Socials era Chakir El Homrani (ERC). Els càrrecs de la DGAIA durant aquest període van ser persones de confiança d'Esquerra.

L'escàndol ha sortit a la llum amb ERC ja a l'oposició i els socialistes governant. ERC va investir a Illa, així que ara el govern del PSC maniobra amb ERC i els Comuns per tapar l'escàndol que esquitxa a un dels seus socis.

Esquerra, per la seva banda, atribueix els errors en la gestió a l'arribada massiva de Menes, i els efectes de la pandèmia i el 155. Però cada nova informació és més preocupant que l'anterior. Els últims detalls revelats per Octuvre traslladen la imatge d'un sistema de corrupció perfectament urdit des de la DGAIA.

L'escàndol de la DGAIA va deixar en evidència la negligent gestió del govern de Pere Aragonès, que va deixar darrere seu diverses crisis. El cas ha estat denunciat també per Junts. Però el partit de Puigdemont s'ha vist també embolicat en un altre escàndol.

'Il·legalitats' a Salut

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe molt dur sobre l'adjudicació de contractes i convenis a Salut durant l'exercici de 2022. Qui ocupava la conselleria era Junts, mitjançant Josep María Argimon. L'auditoria assenyala, igual que amb la DGAIA, "incompliments greus" dels procediments.

Segons els auditors, Salut no va justificar de manera clara l'assignació de certs serveis i programes, ni va clarificar els criteris per fixar els imports assignats als proveïdors. Una cosa especialment greu, perquè afecta uns serveis que movien ingents quantitats de diners.

Les irregularitats es van produir just l'any en què Junts va trencar amb ERC, i Argimon va ser rellevat per Manel Balcells. Els desordres a la DGAIA i a Salut evidencien un evident descontrol en la gestió dels serveis públics per part d'aquests partits. La qual cosa no fa més que enfonsar la malmesa reputació de Junts i Esquerra.

El processisme no aixeca el cap

ERC i Junts s'han enfonsat per diverses raons, una d'elles el fracàs de la seva gestió en els governs independentistes (2016-2024). Els catalans estan farts de pagar més impostos que ningú i tenir serveis de tercera.

L'independentisme sempre ha culpat al dèficit fiscal, és a dir, a Espanya. Però els casos destapats per la Sindicatura de Comptes posen en evidència la seva mala gestió. Això complica encara més la situació per a aquests partits, no només per les conseqüències que pugui tenir sinó també pel seu procés de declivi.

Això afecta sobretot a Junts, que està intentant presentar-se com l'alternativa al Govern de Salvador Illa. Junts insisteix a destacar la suposada ineficiència del PSC en l'executiu. Els socialistes tenen ara un altre argument per seguir acusant a Junts del fracàs de la gestió aquests últims anys.