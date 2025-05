Crítiques a The Tyets per fer-se una foto amb Xavier García Albiol

El grup musical The Tyets, també conegut com a Els Tiets, es troba al centre de la polèmica a les xarxes socials. La controvèrsia va començar quan va circular una fotografia en què els dos integrants del grup posaven al costat de Xavier García Albiol. Aquesta imatge ha causat una gran indignació en l'ecosistema del nacionalisme català, que no ha dubtat a carregar durament contra els músics.

“Deixaré d'escoltar la seva música, ho sento, tinc principis”, “Sempre han estat incapaços de fer cançons que no siguin banals i mediocres, però aquesta fotografia és riure's a la cara de tota la classe treballadora”. “És per cagar-se en la seva boca oberta”, “Boicot a The Tyets”, són només alguns dels comentaris que es poden llegir a les xarxes socials:

Encara que aquest tipus de menyspreu i assetjament públic ha perdut una mica de força en comparació amb els últims anys del processisme, continua sent un fenomen freqüent. En aquest sentit, l'assetjament dins de les universitats a veus unionistes, per exemple, continua sent bastant fort. A més, la simbologia i els esdeveniments relacionats amb Espanya continuen caient malament entre els independentistes, com ho va demostrar la instal·lació d'una pantalla gegant per part de Collboni a Barcelona per seguir l'Eurocopa, cosa que també va ser molt criticada.

El fenomen Albiol

D'altra banda, és interessant destacar que Xavier García Albiol ha aconseguit una majoria absoluta a Badalona. Aquest assoliment només és possible si també ha rebut el suport de votants i simpatitzants del nacionalisme català. La clau per entendre aquesta aparent contradicció rau en què Albiol ha afrontat de manera directa diversos problemes clau de la ciutat, com la inseguretat o les ocupacions, qüestions que han calat profundament entre els ciutadans de Badalona.

De fet, Albiol ha assolit la seva majoria absoluta de manera progressiva. I és que, malgrat haver guanyat diverses eleccions municipals, va haver d'esperar per obtenir l'absoluta i poder governar. Aquest procés posa de manifest el creixent divorci entre votants i partits polítics, una realitat que, en l'àmbit de la política municipal, resulta cada vegada més difícil de sostenir a llarg termini.