El PP reivindica el seu paper de líder de l'oposició llençant un dard a Junts.

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha defensat el lideratge del seu partit com la veritable oposició a Catalunya. En una compareixença davant dels mitjans, va afirmar que, encara que el seu partit no lidera l'oposició “aritmèticament”, sí que ho fa per la incompareixença de Carles Puigdemont. I, certament, l'expresident Puigdemont va renunciar formalment a exercir com a líder de l'oposició.

El fort creixement electoral del PP ha permès al partit posicionar-se com una de les principals forces al Parlament. En aquest sentit, Fernández va destacar que el seu partit s'ha centrat a fer “política útil”. El portaveu va aprofitar per llançar una crítica directa a Junts, acusant Puigdemont d'estar centrat més en la seva situació personal que en els interessos de Catalunya:

D'altra banda, Fernández no va deixar de criticar la gestió del Govern del tripartit. Segons ha explicat, ERC i Comuns governen de forma encoberta, marcant l'agenda del PSC. Això està en sintonia amb l'estratègia general que ha marcat el líder del partit, Alejandro Fernández. En moltes ocasions, Fernández ha denunciat que el Govern Illa és una mutació del processisme dels últims anys.

Sobre aquesta matèria, Alejandro Fernández s'ha atrevit fins i tot a fer prediccions. Sobre el famós finançament singular, per exemple, va dir que no era més que un nou engany dels socialistes a ERC, que, al seu torn, es deixen enganyar per evitar una repetició electoral. "L'únic que arribaran seran multes", va dir Fernández sobre la hipotètica hisenda catalana, que, en teoria, hauria d'arribar aviat, segons va explicar la consellera d'Economia.

Junts: molts fronts i poc marge de maniobra

Vist amb perspectiva, aquesta ofensiva del PP a Junts és un altre exemple del reajustament general que viu la política catalana després del final de les majories independentistes. Perquè no és només el PP qui fa el marcatge al Govern del PSC: també hi ha Vox o Aliança Catalana. Junts, per la seva banda, té poc marge de maniobra fins que no es resolgui la situació de Puigdemont, perquè la veu de Batet al Parlament té un abast molt limitat.

Paral·lelament a això, Junts també ha d'enfrontar-se a Aliança Catalana, que des del món municipal els fa molt de mal. Aquesta triple situació (amnistia a Madrid, Parlament i municipis catalans) explica el repartiment de funcions a Junts. És a dir, Nogueras, Batet i Turull, respectivament. El problema és que falta un director d'orquestra en el terreny.