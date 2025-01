Donald Trump i Elon Musk desfermen la por de l'esquerra a Catalunya

Donald Trump ja és, de nou, president dels Estats Units. Mentre que l'empresari ja va prenent les seves primeres decisions al capdavant de la Casa Blanca, com abandonar l'OMS o reconèixer només el sexe masculí i femení, l'esquerra ha redoblat els seus atacs al republicà.

Tal com revelen les seves actuacions i declaracions en les últimes hores, l'esquerra ha quedat en evidència en dos aspectes. Un, que malgrat fer-se dir demòcrates els costa tolerar el que els ciutadans nord-americans han decidit lliurement el seu president a les urnes. I dos, que les conseqüències que pot tenir a escala política mundial l'ascens de Trump, els ha posat d'allò més nerviosos.

L'esquerra a Catalunya perd els papers

Hi ha moltes formes d'intentar atacar Donald Trump i una d'elles és disparant contra Elon Musk. Després de mesos menyspreant el candidat republicà, ara molts han vist en el propietari d'Space X el blanc perfecte per desacreditar el nou president dels Estats Units.

Que Elon Musk fes la salutació nazi en un míting celebrat dilluns a Washington és una cosa que només creuen els que els beneficia fer-ho creure. Que Musk pateixi síndrome d'Asperger o que el seu gest anava acompanyat de les paraules "el meu cor és amb vosaltres" sembla un factor irrellevant per a l'esquerra. Han vist en això l'excusa perfecta per muntar el drama, fer-se la víctima i intentar reforçar el seu relat. Un relat que cada vegada compra menys gent malgrat estar amplificat en els molts mitjans de comunicació subvencionats que cada vegada van perdent més credibilitat.

A Catalunya ho hem pogut comprovar. L'intent d'assetjament a Elon Musk (i també a Donald Trump) per part de TV3 és indissimulat. Això sí, molta gent també ha optat per deixar de dissimular i dir el que pensen sobre la televisió pública catalana i el seu adoctrinament.

Vilaweb és un altre mitjà que segueix la mateixa corrent. El diari woke de Vicent Partal va arribar a afirmar que Musk va fer "la salutació nazi". Ja no "una salutació semblant" o alguna cosa similar, no. Els que després ens han de protegir de les 'fake news' parlant de "salutació nazi" directament. El mateix Partal parlava avui de "discurs insultant" de Donald Trump, mentre que el seu redactor Ot Bou qualificava a RAC1 de "perill per a la democràcia" al president nord-americà i de "antidemòcrata" a Elon Musk

La por a Vox i a Sílvia Orriols

Qui no sol faltar a la festa de la demagògia és Gabriel Rufián. "Nazi de merda", va dir el diputat d'ERC a Elon Musk. Unes declaracions que va fer des del seu compte d'X, propietat de Musk, per la qual paga 115 euros anuals per tenir la versió premium.

No ha estat l'únic polític que s'ha pronunciat al respecte. Ferran Pedret, de l'ala més woke del PSC, també considera que el propietari de X va fer la salutació nazi. Aurora Madaula, de la branca progre de Junts i ara apartada de la direcció, també l'ha titllat de "nazi". Els Comuns, evidentment, tampoc han faltat a la seva cita per anomenar-lo "nazi" i "feixista". No obstant això, el que realment temen aquests polítics d'esquerres no és precisament Trump o Musk.

S'intueix que la tornada al poder de Trump tindrà les seves rèpliques en gran part d'Occident. Veurem què passa a Alemanya en les eleccions del pròxim 23 de febrer, en què el partit de la nova dreta Alternativa per Alemanya està en segona posició i no para de pujar en les enquestes. L'onada de posicions conservadores que viu i viurà Europa també tindrà la seva versió catalana. De fet, les últimes enquestes ja evidencien un clar ascens de formacions com Vox o Aliança Catalana. I és clar, els que tenen (o han tingut) influència política en els governs recents o actuals, veuen els seus privilegis perillar. I ja se sap que no hi ha més por per a alguns que perdre la seva posició de poder.