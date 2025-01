Què significa que Donald Trump hagi decidit abandonar l'OMS: les conseqüències

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), fa temps que és al punt de mira. Sobretot, des de la pandèmia del coronavirus. Les seves decisions -que van afectar milions de persones a tot el món- van ser, en moltes ocasions, qüestionades.

Aleshores, l'any 2020, Donald Trump (estava en el tram final del seu primer mandat) va decidir suspendre la contribució econòmica a aquest organisme de l'ONU. Ara, el flamant president dels Estats Units ha anat un pas més enllà i, en les seves primeres hores en el càrrec, ha ordenat la retirada dels EUA de l'OMS. Què significa aquesta decisió? Quines conseqüències pot tenir?

Les conseqüències de la retirada dels EUA de l'OMS

Quan Trump va suspendre la contribució nord-americana a l'OMS l'any 2020, els Estats Units pagaven uns 450 milions de dòlars a l'any a aquesta organització. Hi ha hagut anys en els quals l'aportació superava els 600 milions. De fet, els EUA és el país que més diners paga a l'Organització Mundial de la Salut. Un organisme que, a més de les aportacions dels diferents estats que la conformen, també rep ajudes econòmiques privades. Destaca especialment la de la fundació de Bill Gates i la seva esposa.

Així doncs, la primera conseqüència de la retirada dels EUA de l'OMS és clara: econòmica. Aquest organisme podria veure's obligat a "retallar fins a un 30% del seu pressupost", assegura Daniel López Acuña (exdirector d'Acció Sanitària en Situacions de Crisi de l'OMS) a El Español. Aquest epidemiòleg assegura que l'aportació nord-americana a l'OMS "és determinant" i que la seva retirada té "un impacte molt greu" per a l'estructura econòmica de l'entitat.

Explica, a més, que els diners que deixaran d'aportar els nord-americans és "gairebé impossible de substituir". En aquest sentit, altres països potents o organitzacions haurien de donar dues o tres vegades més del que donen actualment. De fet, ni la Unió Europea podria fer-ho. Només la Xina tindria aquesta capacitat. Un altre factor que preocupa l'establishment sanitari és que la decisió de Donald Trump generi un efecte dòmino i altres països segueixin els seus passos i abandonin l'OMS.

Més enllà de la part econòmica, la decisió de Donald Trump també implicaria altres moviments. Per exemple, els Estats Units deixaran de compartir dades sobre investigacions a l'organisme. López Acuña, sent part afectada com a membre de l'OMS, també assenyala que l'adéu dels EUA d'aquest organisme pot afectar la preparació mundial en cas que hi hagi una nova pandèmia.