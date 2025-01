L'obsessió anti-Trump de TV3 provoca una onada de crítiques a la tele pública

En els anys àlgids del procés, a la façana dels estudis de TV3 es podia veure una pancarta que deia "Democràcia". Amb el temps, la televisió pública ha demostrat que això de "democràcia" només li agrada quan li interessa. I aquest dilluns hem tingut dues noves mostres d'això.

Com ja és habitual, TV3 ha centrat els seus esforços a criticar, menysprear i jutjar tant a Donald Trump com als membres del seu futur govern. Tant se val que l'empresari fos votat massivament pels ciutadans nord-americans. La televisió pública catalana, que ens costa més de 330 milions d'euros públics, ha decidit que el que han votat els americans està malament, que Trump és dolent i, gairebé, que ve l'apocalipsi. El principal problema que té TV3 és que, cada cop més, les seves intencions fracassen i els acaba sortint el tret per la culata.

Primer, van fer una notícia sobre les possibles mentides que està dient Donald Trump. "Ens hem de creure tot el que diu que farà?", diuen. No es recorda una notícia per l'estil a TV3 sobre Carles Puigdemont, Gabriel Rufián o similars. Tanmateix, al president americà toca titllar-lo de mentider.

Després, per si no en tenien prou amb una notícia, en van fer una altra sobre Trump. En aquest cas, sobre els membres que formaran part del seu govern. "Multimilionaris, antivacunes, veterans de guerra...", així titulava la notícia la nostra sempre imparcial televisió pública. Dins d'ella, alguna mitja veritat que es podria considerar mentida. "Fa pocs dies es va anunciar una incursió a gran escala a Chicago amb l'objectiu de començar les deportacions massives de persones migrants", explicava. Ometent, això sí, que l'objectiu real, si es dugués a terme, serien immigrants il·legals amb antecedents. Una puntualització que per a TV3 resulta no ser rellevant.

La traca final va aparèixer ja a la nit, amb tot el que va passar a la presa de possessió de Trump. TV3 preguntava per la "salutació nazi d'Elon Musk". Una salutació que l'esquerra i l'establishment mediàtic va relacionar amb els nazis, tot i que el propietari d'SpaceX la va fer mentre deia “el meu cor és amb vosaltres”. Finalment, en canal 324, el programa progre Més 324 (que ja acumula diverses polèmiques recents) no va dubtar a fer una tertúlia més aviat poc plural, en què els atacs i desqualificacions a Trump van ser una constant.

En qualsevol cas, l'intent de propaganda anti-Trump no li acaba de sortir del tot bé a la televisió pública catalana. Prova d'això és la gran quantitat de crítiques que va rebre en les publicacions d'aquestes notícies. "En democràcia no sempre surt el que ens agrada, eh", li retreu un usuari. "Us agradi o no, Trump ha guanyat perquè la majoria de gent l'ha votat, potser ja n'hi ha prou de dictadura informativa", deia un altre. "No parareu de llançar merda sobre un govern elegit democràticament?", "Amb Biden tots els membres del seu govern eren proletaris, és clar", "la vostra finalitat és difondre propaganda d'esquerres" o "feu pena" són alguns dels comentaris que es poden llegir de gent farta de la manca d'imparcialitat de TV3 en segons quins temes.